An folgenden Stellen kann es in dieser Woche auf Potsdams Straßen baustellenbedingt zum Stau kommen.

Wegen Asphaltarbeiten muss die rechte Fahrspur der Heinrich-Mann-Allee vor dem Leipziger Dreieck gesperrt werden. Stadteinwärts stehen nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Das Rechtsabbiegen in die Friedrich-Engels-Straße ist verboten. In der Friedrich-Engels-Straße steht weiter nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung. Es besteht Staugefahr auf der Heinrich-Mann-Allee und Brauhausberg stadteinwärts. Es wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen.

Wegen Arbeiten zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht erhebliche Staugefahr stadteinwärts auf der Straße Brauhausberg. Ab dem 29. September wird die Durchfahrt in der Leipziger Straße für Radfahrer für circa sieben Wochen untersagt. Es werden Umleitungsstrecken über die Straße Brauhausberg ausgewiesen.

Zum Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Richtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Es besteht stadteinwärts Staugefahr. Die Abfahrt stadtauswärts zur Friedrich-List-Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Das Linksabbiegen aus der Friedrich-List-Straße auf die L40 ist gesperrt. Eine Umleitung über die Rudolf-Breitscheid-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ist ausgeschildert.

Weil Hausanschlüsse hergestellt werden, muss eine Fahrspur der Zeppelinstraße zwischen Nansenstraße und Schillerplatz gesperrt werden. Die Fahrspur stadtauswärts wird über die mittlere Linksabbiegefahrspur geführt. Es steht eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung.

Zur Herstellung einer 300 Meter langen Busspur auf der B1 vor dem Ortseingang Potsdam am Bahnhof Pirschheide wird der Radweg stadteinwärts zu einer Behelfsfahrbahn umgebaut und deshalb für Radfahrer gesperrt. Aus Geltower Richtung kommende Radfahrer nutzen ab Haltestelle Bayrisches Haus den Geh- und Radweg auf der anderen Straßenseite. Die B1 muss im Baubereich halbseitig gesperrt werden. Der Kfz-Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Wegen Arbeiten an der Hochstraßenbrücke ist die Friedrich-Engels-Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Wegen Leitungs- und Straßenbauarbeiten wird die Straße An der Alten Zauche zwischen Horstweg und Am Nuthetal halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Richtung Horstweg wird umgeleitet.

Für Arbeiten an der Fernwärme-Leitung im Bereich Babelsberger/ Friedrich-List-Straße ist die Ausfahrt vom Kreisverkehr in Richtung Friedrich-List-Straße gesperrt. Als Umfahrung muss die Lotte-Pulewka-Straße genutzt werden.

Wegen Leitungsarbeiten in der Pappelallee muss die David-Gilly-Straße in diesem Bereich vollgesperrt werden.

Zum Bau von Hausanschlüssen muss die Rudolf-Moos-Straße zwischen Walter-Klausch- und Fritz-Zubeil-Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt werden.

Zum Bau einer Trinkwasserleitung muss die Drevesstraße zwischen Heinrich-Mann-Allee und Kunersdorfer Straße gesperrt werden.

Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal voll gesperrt.

Wegen Leitungsarbeiten ist die Große Weinmeisterstraße zwischen Glumestraße und Kleine Weinmeisterstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Süden ausgewiesen.

Zum Bau eines Hausanschlusses muss die Kaiser-Friedrich-Straße in Höhe Ehrenpfortenbergstraße punktuell halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird wechselseitig geführt.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. Tag der Deutschen Einheit gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen und Ausstellungen vom bis zum 4. Oktober in der Potsdamer Innenstadt, die teilweise mit Verkehrseinschränkungen verbunden sind. Nähere Informationen dazu gibt es online unter https://tag-der-deutschen-einheit.de.

Info Mehr zum Verkehrsgeschehen in Potsdam auf https://www.mobil-potsdam.de/

