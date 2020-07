Potsdam

Für die Woche bis zum 2. August hat die Stadt zahlreiche Stauwarnungen im Zusammenhang mit Baustellen herausgegeben.

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet.

Anzeige

Für die Herstellung von Hausanschlüssen ist die Kurfürstenstraße zwischen Hebbelstraße und Hans-Thoma-Straße bis zum 27. Juli halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße stadtauswärts ausgewiesen. Umleitung stadteinwärts über Berliner Straße.

Weitere MAZ+ Artikel

Für Gleisbauarbeiten gibt es eine Vollsperrung der Geschwister-Scholl-Straße zwischen Sello- und Nansenstraße für den Kfz-Verkehr. Umleitung über Zeppelin- und Nansenstraße.

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Richtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Die Abfahrt stadtauswärts Lotte-Pulewka-Straße ist voll gesperrt. Die Linksabbiegespur aus der Friedrich-List-Straße auf die L40 ist gesperrt. Eine Umleitung über Rudolf-Breitscheid- und Großbeerenstraße sowie Horstweg ist ausgeschildert. Die Friedrich-Engels-Straße ist wegen der Brückenbauarbeiten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Für Reparaturen an einem Regenablauf muss die Potsdamer Straße Höhe Lindstedter Chaussee halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer mobilen Lichtsignalanlage geregelt. Wegen Leitungsarbeiten gibt es eine Vollsperrung der Gutenbergstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße. Die Poller in der Gutenberg-/Ecke Jägerstraße werden für die Bauzeit entfernt.

Auf der Heinrich-Mann-Allee stehen stadteinwärts wieder drei Fahrspuren zur Verfügung. Das Rechtsabbiegen in die Friedrich-Engels-Straße aus der südlichen Heinrich-Mann-Allee ist verboten. In der Friedrich-Engels-Straße steht weiter nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung.

Wegen Bauarbeiten an der Gasleitung muss in der Zeppelinstraße auf Höhe Im Bogen jeweils die rechte Fahrspur je Richtung gesperrt werden. Der Verkehr wird über das Gleis geleitet. Für Leitungsarbeiten muss die B2-Potsdamer Chaussee zwischen Glienicker Dorfstraße und Straße Am Park punktuell auf eine Behelfsfahrbahn verschwenkt werden. Es stehen weiter zwei Fahrspuren zur Verfügung. Für Leitungs- und Straßenbau sind die Charlotten- und die Hebbelstraße vor der Französischen Kirche voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

Für den Bau von Hausanschlüssen muss die Rudolf-Moos-Straße zwischen Walter-Klausch-Straße und Fritz-Zubeil-Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Für den Umbau der Tram-Haltestelle Fontanestraße ist die Rudolf-Breitscheid-Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit mobiler Ampel geregelt.

Wegen eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal voll gesperrt.

Wegen Wasserrohrbruchs ist die Große Weinmeisterstraße zwischen Beyerstraße und Am Neuen Garten voll gesperrt. Für Leitungsarbeiten ist die Große Weinmeisterstraße zwischen Glumestraße und Kleine Weinmeisterstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Süden ausgewiesen.

Zwischen Amundsenstraße und Abzweig Krampnitz erfolgen auf der B2 aufgrund von Baugrunduntersuchen zwischen 9 und 14 Uhr punktuelle Sperrungen.

Info www.mobil-potsdam.de

Von LR Potsdam