Potsdam

Für umfangreiche Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten stehen in der Friedrich-Engels-Straße Höhe Zufahrt Leipziger Dreieck nur eine Fahrspur in Richtung Babelsberg und zwei Abbiegespuren zum Leipziger Dreieck zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt. Aufgrund eines Schadens an einer Regenwasserleitung ist die Friedrich-Engels-Straße in Höhe des Jugedkulturzentrums Freiland halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Staugefahr!Aufgrund eines Rohrbruchs ist die Friedrich-Ebert-Straßezwischen Ebräer- und Yorckstraße auf der Richtungsfahrbahn Yorckstraße, voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Charlotten-, Dortu- und Yorckstraße.Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straßezwischen der Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Babelsberger Straße zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße voll gesperrt. Über eine Behelfsfahrbahn wird die Fahrtrichtung Kreisverkehr aufrechterhalten. Die Umleitung der Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen.Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Großbeerenstraße zwischen Grünstraße und Filmparkzufahrt halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt. Staugefahr!Für die Herstellung eines Hausanschlusses wird die Behringstraße zwischen Goetheplatz und Semmelweisstraße voll gesperrt.Bei Kabelarbeiten an der Kreuzung Horstweg/An der Alten Zauche wurde das Steuerkabel der Am pelanlage beschädigt. Dies führte zu einem Ausfall der Lichtsignalanlage an der betreffenden Kreuzung. Die Reparatur des Kabels wird voraussichtlich bis Donnerstag andauern.

Info Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam auf www.mobil-potsdam.de

Von LR Potsdam