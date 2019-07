Potsdam

Für die Sanierung der Fahrbahndecke wird die Potsdamer Straße am Wochenende vom 26. Juli ab 18 Uhr bis Sonntag, 28. Juli 9 Uhr zwischen Amundsenstraße und Zufahrt Norma / Lidl halbseitig gesperrt. Es wird eine Einbahnstraße in stadteinwärtiger Fahrtrichtung ausgewiesen. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung wird weiträumig über Amundsenstraße, B2, L92 Fahrland umgeleitet.

In der Breiten Straße vor dem Marktcenter läuft die letzte Bauphase in Mittellage. Für die Erneuerung der Fahrbahndecke und Bordarbeiten steht nur eine Fahrspur in Richtung Zeppelinstraße zur Verfügung. Staugefahr!

Für die Verlegung von Leitungen werden zwei Fahrspuren der Berliner Straße vor der Kreuzung Behlertstraße in Richtung stadteinwärts gesperrt. Die Fahrspur mit Tram-Gleis bleibt nutzbar - Achtung Vorfahrt Tram. Staugefahr!

Für die Sanierung der Tram-Weiche / Gleise im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße / Kastanienallee ist die Zeppelinstraße halbseitig gesperrt. Es steht nur noch eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Die Einfahrt in die Kastanienallee ist voll gesperrt.

Für die Sanierung der Haltestelle Auf dem Kiewitt ist eine stadteinwärtige Fahrspur gesperrt. Fußgänger / Radfahrer werden im Baubereich gemeinsam auf dem Gehweg geführt.

Für umfangreiche Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten steht in der Friedrich-Engels-Straße Höhe Zufahrt Leipziger Dreieck nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt. Staugefahr in der Friedrich-Engels-Straße!

Für die Sanierung der Fahrbahndecke und Dichtung des Brückenbauwerkes ist die Auffahrt von der Friedrich-List-Straße zur L40 in stadtauswärtiger Richtung voll gesperrt. Eine Umleitung ist über Rudolf-Breitscheid-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ausgewiesen.

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Babelsberger Straße zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr ausgewiesen. Die Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen.

Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Für Straßenbauarbeiten ist die Straße An der Alten Zauche halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Heinrich-Mann-Allee ausgewiesen. Am 22. Juli wird die Ampel tagsüber für Umbaumaßnahmen abgeschaltet. Die Polizei regelt den Verkehr nach Bedarf. Ab 22. Juli ist die Drewitzer Straße ebenfalls als Einbahnstraße Richtung An der alten Zauche / Heinrich-Mann-Allee ausgewiesen.

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Drewitzer Straße zwischen Möbelhof und Am Buchhorst bis 31. Juli noch voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über Handelshof / Heizwerk.

Für die Sanierung eines Schachtbauwerkes ist die Gerlachstraße Höhe der Zufahrt von Zum Kirchsteigfeld halbseitig gesperrt. Es wird eine Einbahnstraße in Richtung Sterncenter eingerichtet.

Die Benzstraße ist zwischen Kopernikus- und Anhaltstraße für Leitungsbauarbeiten voll gesperrt. Radfahrer können weiterhin die Benzstraße nutzen.

Für Sanierungsarbeiten eines Hauses ist eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Mehr auf www.mobil-potsdam.de.

