Stauwarnungen für Potsdam

In der Woche nach Pfingsten ist an folgenden Orten in Potsdam mit Stau wegen Bauarbeiten zu rechnen.

Schnellstraße L40

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Staugefahr in stadteinwärtiger Richtung. Die stadtauswärtige Abfahrt zur Lotte-Pulewka-Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Das Linksabbiegen aus der Friedrich-List-Straße auf die L40 ist gesperrt. Eine Umleitung über Rudolf-Breitscheid-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ist ausgeschildert.

Friedrich-Engels-Straße

Für Brückenbauarbeiten des Landesbetriebes ist die Friedrich-Engels-Straße Höhe L40 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt.

Leipziger Dreieck

In der Friedrich-Engels-Straße steht im Zusammenhang mit dem Umbau des Leipziger Dreiecks nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung. Eine stadteinwärtige Fahrspur der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls gesperrt. Staugefahr in der Friedrich-Engels-Straße.

Charlottenstraße

Für Leitungs- und Straßenbau wird die Charlottenstraße vor der Französischen Kirche zwischen Hebbelstraße und Französische Straße voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

Zeppelinstraße

Für Arbeiten in der stadteinwärtigen Fahrspur (Gleisbereich) der Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben muss diese Fahrspur punktuell gesperrt werden. Der stadteinwärtige Verkehr wird über die mittlere Fahrspur geführt.

Französische Straße

Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Großbeerenstraße

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Großbeerenstraße Höhe Filmpark halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in stadteinwärtiger Richtung ausgewiesen, die stadtauswärtige Fahrtrichtung wird über Fritz-Zubeil-Straße, Wetzlarer Straße umgeleitet.

Große Weinmeisterstraße

Für Leitungsarbeiten wird die Große Weinmeisterstraße zwischen Glumestraße und Kleine Weinmeisterstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Süden ausgewiesen.

Info Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam: www.mobil-potsdam.de

