Potsdam

Angesichts steigender Corona-Zahlen fordern Deutschlands Intensivärzte eine sofortige Rückkehr in den Lockdown. „Von den Daten, die wir jetzt haben und sehen, und mit dem Durchsetzen der britischen Mutante würden wir sehr stark dafür plädieren, jetzt sofort wieder in einen Lockdown zu gehen, um einfach eine starke dritte Welle zu verhindern“, sagte der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters am Montagmorgen auf Radio Eins. Das städtische Klinikum „Ernst von Bergmann“ schließt sich dieser Forderung an.

„Die Diskussion um Lockerungen entzündet sich aus meiner Sicht an zwei Stellen: gesamtgesellschaftlich – und intensivmedizinisch. Als Intensivmediziner und Leiter der Covid-Stationen im Klinikum muss ich ganz klar fordern: nicht lockern!“, sagt Michael Oppert, Chefarzt der Klinik für Notfall- und Intensivmedizin. Er verstehe zwar jeden Kinderpsychologen oder Lehrer, der gerade für die Kinder Lockerungen wünscht. Aber: „Wir sehen, dass die Zahlen auch im Klinikum ,Ernst von Bergmann‘ wieder steigen. Am Montagmorgen behandelte das Klinikum demnach 18 Normal- und sieben Intensivpatienten auf der Covid-Station. Anfang März hatte man dort mit neun Normal- und fünf Intensivpatienten den Tiefststand des Jahres 2021 verzeichnet. „Wir stehen offensichtlich am Beginn der dritten Welle“, sagt Oppert.

Dabei dominiert inzwischen die Mutation: Von den 25 einliegenden Patienten der Covid-Stationen wurde bei 20 Patienten die B.1.1.7.-Variante identifiziert oder über die Sequenzierung nachgewiesen. Bei einem Patienten liegt der sogenannte Wildtyp vor. Bei vier Patienten steht der Nachweis noch aus.

Von Nadine Fabian