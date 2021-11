Potsdam

Die Energiepreise explodieren, für viele Kunden auch im Raum Potsdam und Umgebung können Gas und Fernwärme deutlich teurer werden.

Bereits für die Monate August bis Oktober hatten nach Verivox-Angaben mehr als 30 regionale Gasversorger Preiserhöhungen von durchschnittlich 9 Prozent angekündigt.

Nach einer Prognose der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online kommen auf einen durchschnittlichen Haushalt in diesem Jahr insgesamt 13 Prozent höhere Heizkosten zu. Gründe für die höheren Heizkosten sind vor allem steigende Energiepreise, aber auch kühleres Wetter, so die Gesellschaft.

Preisunterschied zwischen Land und Stadt

Neben dem Gaspreis ist ebenso der Preis für Heizöl stark angestiegen. Heizt ein durchschnittlicher Haushalt mit Heizöl, steigen die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent. Bei einer 70 Quadratmeter großen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mache das im Schnitt rund 275 Euro aus, bei einer Erdgasheizung seien es rund 90 Euro mehr (13 Prozent), so co2online.

Da seit dem 1. Januar 2021 zudem die CO₂-Steuer in Deutschland gilt, kommen weitere Mehrkosten auf Verbraucher zu. Pro Tonne CO₂ werden 25 Euro fällig, was für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh über 100 Euro zusätzliche Kosten bedeutet.

Einen Preisunterschied gibt es auch zwischen Land und Stadt. Gas kostet laut Daten von Check24 auf dem Land mehr als in der Stadt. Die größte Preisdifferenz gibt es demnach in Mecklenburg-Vorpommern. Dort zahlt ein Musterhaushalt (20.000 kWh) in der Stadt für Gas 1304 Euro im Jahr. Auf dem Land werden für die gleiche Menge 1382 Euro fällig – ein Plus von 78 Euro bzw. 6 Prozent.

Ein möglicher Grund für die Preisunterschiede sind laut Check 24 die Netznutzungsentgelte. Sie werden erhoben, um Betrieb, Ausbau und Instandhaltung der Gasnetze zu finanzieren. Sie machen rund 28 Prozent des Gaspreises aus.

Wechsel des Gasversorgers

„Der Gaspreis ist auf dem Land häufig höher als in der Stadt, weil die Netznutzungsentgelte aufgrund der geringeren Einwohnerdichte auf weniger Personen verteilt werden“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check 24. „Durch einen Wechsel des Gasanbieters spart eine Familie – egal, ob auf dem Land oder in der Stadt – schnell einige Hundert Euro.“ Verbraucher auf dem Land hätten durch die höheren Gaspreise noch mal einen zusätzlichen Anreiz, ergänzt Suttner.

Wer beim Gaspreis sparen möchte, hat zunächst einmal die Möglichkeit, über einen Wechsel des Gaszulieferers nachzudenken. „Je nach Wohnort halbieren Verbraucher durch einen Versorgerwechsel ihre Gasrechnung beinahe“, so Suttner. „Eine Familie spart leicht einige Hundert Euro, wenn sie aus der Gasgrundversorgung zum günstigsten Alternativanbieter wechselt.“

Umstieg auf erneuerbare Energien

Eine weitere Option, um beim Gaspreis zu sparen, ist dem Thema Gasheizung auf Wiedersehen zu sagen und den Umstieg auf erneuerbare Energien zu prüfen. „Für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz führt kein Weg an energetischer Sanierung von Gebäuden und am Optimieren bestehender Heizungen vorbei“, sagt co2online-Geschäftsführerin Tanja Loitz.

Wer darüber nachdenkt, sollte ebenso Fördermittel seitens des Staates nicht vergessen, die die Investition verringern. Bei der KfW gibt es Unterstützung mit zinsgünstigen Krediten und Zuschüssen – zum Beispiel, wenn eine Pelletheizung, eine Wärmepumpe oder eine moderne Gas-Brennwertheizung eingebaut werden. Hierzu sollte man jedoch einen sogenannten Energieeffizienz-Experten oder eine -Expertin hinzuziehen, der oder die mit dem Prozedere vertraut ist und einen beraten kann.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die weder den Anbieter wechseln oder gleich den Umstieg auf erneuerbare Energien wagen wollen, können trotzdem ein paar Tricks anwenden, um etwas die Kosten zu mindern.

Richtig lüften

Auch wenn sehr simpel klingt – richtig lüften hilft, Kosten zu senken. Ein dauergekipptes Fenster im Winter ist ineffektiv. Kostensparend ist es, wenn man auf das sogenannte Stoßlüften setzt und die Fenster vollständig für ein paar Minuten öffnet. So kommt es zu einem Austausch mit frischer Wärme und gleichzeitig entweicht nur für kurze Zeit Wärme aus der Wohnung oder dem Haus.

Eine weitere Sparmaßnahme hängt mit der Gastherme im Haus zusammen. Diese sollte nicht nur wegen der Heizungsanlagen-Verordnung regelmäßig geprüft werden. Die Prüfung hat außerdem den Vorteil, dass man Geld sparen kann, weil diese den Energieverbrauch senkt. Die Effizienz der Heizungsanlage wird so gesteigert, und kostenintensivere Reparaturen können dadurch minimiert werden.

Und wie spare ich Strom?

Auch Strom wird nicht billiger. Mit diesen Tipps fällt die Stromrechnung weniger horrend aus.

Der Stand-by-Modus: Den Laptop einfach zuklappen, das iPad auf den Couchtisch legen: Ungenutzte Geräte lassen wir oft unbewusst in den Stand-by-Modus rutschen, anstatt sie auszuschalten. Doch auch dieser verbraucht Strom.

Stromtarife vergleichen: Wer seinen Stromtarif bereits vor langer Zeit abgeschlossen hat, sollte sich über einen möglichen Wechsel informieren. Eine Familie mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden zahlt im Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers im bundesdeutschen Durchschnitt beispielsweise 1.329 Euro im Jahr für Strom. Im günstigsten Tarif mit verbraucherfreundlichen Bedingungen sind es nur durchschnittlich 1.033 Euro. So spart man immerhin 296 Euro pro Jahr.

WLAN nachts ausschalten

WLAN nachts ausschalten: Ebenfalls sinnvoll kann es sein, das WLAN am Router nachts auszuschalten.

Energiesparende Geräte: Bei Neuanschaffungen von Elektrogeräten sollte man darauf achten, dass das Modell energieeffizient ist.

Mit den richtigen Lampen sparen: Auch bei der Beleuchtung lässt sich Geld sparen. Glüh- und Halogenlampen sollten gegen LEDs ersetzt werden, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Außerdem sollte man das Licht immer ausschalten, wenn man es nicht benötigt.

Energieeffizient Wäsche waschen: Auch fürs Wäschewaschen hat die Verbraucherzentrale hilfreiche Tipps: Geräte sollten ausreichend voll beladen sein und mit niedriger Temperatur waschen. Am besten nutzt man auch keinen Trockner, sondern lässt seine Wäsche an der frischen Luft trocknen.

Wie spare ich Energie in der Küche?

Auch in der Küche stehen richtige Stromfresser. Die Verbraucherzentrale hat auch hier Ratschläge, wie Küchengeräte energiesparender, effizienter und günstiger genutzt werden können.

Induktions-, Gussplatten- oder Elektroherd?

„Im Vergleich zu einem Gussplattenherd ist ein Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld etwa zehn Prozent sparsamer, weil weniger Energie beim Vor- und Nachwärmen verloren geht“, so die Verbraucherzentrale. Noch sparsamer sei ein Induktionsherd, da die Wärme über die Topfböden besser als bei herkömmlichen Herdplatten weitergeleitet werde.

Was weniger Strom verbraucht: Mikrowelle oder Wasserkocher?

Wer Wasser schnell und günstig erhitzen möchte, greift nicht zur Mikrowelle, sondern zum Wasserkocher. Er schlage bei jeder Wassermenge das Erhitzen mit Mikrowelle und Topf, erläutert die Initiative Hausgeräte+ in Berlin. Gerade Wasserkocher mit integrierter Abschaltautomatik schützten vor Verschwendung. Wichtig: Nur die Wassermenge erwärmen, die wirklich benötigt wird.

Will man hingegen andere Flüssigkeiten, zum Beispiel Suppe, erhitzen, empfehlen die Geräteexperten bei Mengen bis circa 500 Milliliter die Mikrowelle. „Hier geht kaum Energie durch Wärmeübertragung verloren“, stimmt die Verbraucherzentrale zu. Für das Erhitzen größerer Mengen, also Flüssigkeit ab etwa einem Liter, wird es dann günstiger im Topf.

Den Kühlschrank möglichst kurz öffnen

„Damit die kalte Luft nicht unnötig herausströmt und Kondensationsfeuchte eindringt, sollten Kühl- und Gefrierschranktüren immer nur möglichst kurz geöffnet werden“, raten die Verbraucherschützer. Auch eine dicke Eisschicht schlucke viel Energie und sollte daher regelmäßig durch Abtauen entfernt werden.

Entscheidend sei zudem, wo ein Kühlschrank steht, denn: Neben einer Heizung oder einem Backofen verbrauchen Kühlgeräte mehr Strom.

In den meisten Fällen lohnt sich ein Geschirrspüler

Beim Spülen mit der Hand werden häufig mehr Wasser und Energie verbraucht, als bei der Nutzung einer Geschirrspülmaschine. „In Haushalten mit mehreren Personen lohnt sich deshalb die Anschaffung einer Spülmaschine“, so die Verbraucherzentrale. „Doch sie sollte stets voll beladen werden.“

Und: Einige Geräte lassen sich direkt an die Warmwasserleitung anschließen. Das Wasser muss dann nicht mehr teuer mit Strom erwärmt werden. „Ob sich das lohnt, hängt zum Beispiel von der Art der Warmwassererzeugung und der Leitungslänge ab“, so die Experten.

