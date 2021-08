Potsdam

Nach einigen Wochen der Entspannung droht der Landeshauptstadt ein sprunghafter Anstieg der Corona-Inzidenzen – und damit möglicherweise auch bald wieder schärfere Regeln. Fünf Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 am Wochenende sorgen für eine Sieben-Tage-Inzidenz von 17,7.

Testpflicht könnte bald wieder drohen

Sollte die Inzidenz weiter steigen und fünf Tage am Stück über der 20er Marke liegen, käme einige bekannte Regeln zurück. In den Bereichen Kultur, Gastronomie und Tourismus käme die Testpflicht zurück, zumindest für diejenigen, die nicht geimpft sind oder keinen Genesenen-Nachweis vorlegen können.

Laut Umgangsverordnung des Landes gilt das für Innengastronomie, Indoor-Spielplätze, Schwimmbäder sowie für Kinos, Theatern, Messen oder Spielhallen. Davon befreit wären Veranstaltungen unter freiem Himmel mit weniger als 750 Besuchern. Von der Testpflicht ausgenommen blieben weiterhin zum Beispiel Galerien, öffentliche Bibliotheken, Tierparks, Botanische Gärten und der Einzelhandel.

Delta-Variante verursacht alle Fälle

Dabei gehen mittlerweile ausnahmslos alle Ansteckungen auf die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante des Virus zurück. Wie eine Sprecherin auf MAZ-Anfrage mitteilt, hat das kommunale Klinikum „Ernst von Bergmann“ in den vergangenen beiden Wochen 53 positive Coronatests aus der Region genauer untersucht. Die Sequenzierung ergab in allen Fällen eine Infektion mit der Delta-Mutation.

Impfen am Karl-Liebknecht-Stadion: Heiko Artelt erhält vor dem DFB-Pokalspiel des SV Babelsberg 03 gegen Greuther Fürth seine Zweitimpfung von der Ärztin Dana König Quelle: Klinikum "Ernst von Bergmann"

Impfen am Stadion und auf dem Wochenmarkt

Auch angesichts dieser Entwicklung treibt die Landeshauptstadt die Impfkampagne voran. Im Impfzentrum in der Babelsberger Metropolis Halle wurden am Freitag erstmals auch junge Potsdamer immunisiert. „Der Familienimpftag richtete sich vor allem an Familien mit Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Familien konnten sich hier von Kinderärzten ausführlich beraten lassen und ihre Kinder impfen lassen“, sagt Stadtsprecherin Christine Homann. 52 Kinder nutzten das Angebot.

In Babelsberg wurde am Samstag unter besonderen Bedingungen geimpft. 79 Impfungen wurden dort in Potsdamer Oberarme gebracht, davon 48 auf dem Wochenmarkt am Weberplatz und 31 am Karl-Liebknecht-Stadion vor dem DFB-Pokalspiel des SV Babelsberg 03.

Explodierende Inzidenzen im Norden

Dennoch bleiben vor allem Kinder meist ungeimpft – und die kehren nun in ihre Klassenräume zurück. In Schleswig-Holstein endeten die Ferien bereits vor einer Woche, dort stiegen die Ansteckungszahlen in der Altersgruppe der fünf- bis 14-Jährigen sprunghaft an. In der Stadt Neumünster liegt der Wert nach der ersten Schulwoche bei 262, in Kiel bei 248. Potsdam weist am Sonntag eine 39er-Inzidenz in dieser Gruppe auf.

Von Saskia Kirf