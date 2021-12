Potsdam

Die Schlange um 5 Uhr morgen auf dem Betriebsgelände der Stadtentsorgung Potsdam (Step) wird immer kürzer. Momentan sind es täglich noch 30 Mitarbeitende, die sich vor Schichtbeginn testen lassen müssen, um die 3G-Vorgaben am Arbeitsplatz zu erfüllen. Dafür sorgt auch die Geschäftsführung der Step selbst, die mit eigenen Impfangeboten die Corona-Impfquote vorantreiben will.

„Inzwischen haben sich schon viele Mitarbeitende impfen lassen. Bei manchen fehlt nur noch die Zweitimpfung, andere hoffen auf einen Termin für die Auffrischungsimpfung“, sagt Jürgen Purschke, Betriebsratsvorsitzender der Step. Um diesem Bedarf nachzukommen, bietet die Step eigene Impftermine an.

110 Anmeldungen für Corona-Impfungen

Die Idee kam auf, als klar wurde, wie hoch die Nachfrage nach Impfungen generell ist. Wie jedes Jahr habe die Stadtentsorgung ihren Mitarbeitenden die Grippeschutzimpfung über den Betriebsarzt angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung. Allerdings sei die Nachfrage in diesem Jahr doppelt so hoch gewesen im Vergleich zu den Vorjahren. „Zeitweise mussten die Kollegen im Flur anstehen“, sagte Burkhardt Greiff, Geschäftsführer der Step.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daraufhin beschloss die Geschäftsführung zwei weitere interne Impftermine für die Corona-Impfung anzubieten. Es gebe bereits 110 Anmeldungen, einige Mitarbeitenden stünden auf einer Warteliste. Die meisten würden sich für die Booster-Impfung anmelden, aber es gebe auch Zweitimpfungen und vereinzelte Erstimpfungen. Auch Lebenspartner, die im selben Haushalt leben, können mitgeimpft werden.

Step bietet auch kostenlose PCR-Tests an

„Wir hoffen, die Impfquote so weiter steigern zu können und unseren Mitarbeitenden so einen unbürokratischen Zugang zu einer Impfung zu ermöglichen“, so Greiff. Neben den Impftagen, bietet die Stadtentsorgung auch kostenlose PCR-Tests für ihr Personal an. Reiserückkehrer, Mitarbeiter mit Symptomen oder einem Verdachtsfall im nahen Umfeld können über die Step einen Testtermin im Klinikum „Ernst von Bergmann“ vereinbaren. Bisher konnten so größere Personalausfällen bei der Stadtentsorgung vermieden werden.

Von MAZonline