Potsdam

Um sieben Uhr morgens stellte sich der erste Potsdamer im Stern-Center für die Impfaktion am Samstag an, gegen neun Uhr wurde das „Impf-Stop“-Schild aufgestellt – zwei Stunden vor dem eigentlichen Startschuss. Dem Ansturm tat das aber keinen Abbruch – zahlreiche Interessenten machten in den folgenden Stunden noch kehrt, konnten es nicht glauben oder brachten ihren Unmut, zu spät dran zu sein, verbal zum Ausdruck.

Rund 200 Dosen standen am insgesamt vierten Impftag des Stern-Centers bereit, zwei Ärzte arbeiteten wie auch schon am Freitag im Akkord. Da hatten sie gute sechs Stunden lang etwas mehr als 200 Spritzen verteilt, kurz nach 18 Uhr war Schluss, erzählt Center-Manager Frank Kosterka. Viele, die am Samstag schon deutlich vor Beginn der Aktion vor Ort waren, seien am Vortag nicht mehr drangekommen, sagt er. „Der Aufruf der Politik, sich impfen zu lassen, kommt an“, schießt er daraus.

Eine lange Warteschlange für die Impfaktion bildete sich am Samstag im Stern-Center. Quelle: varvara Smirnova

Alle, die abgewiesen werden müssten, würden aber auf die Impfangebote der Stadt ab nächster Woche verwiesen, wenn die zentralen Impfstellen wieder eingerichtet werden, so Kosterka. „Damit die Enttäuschung nicht zu groß ist.“ Am 8. Dezember soll die Schinkelhalle, zwei Tage später dann die Metropolishalle eröffnet werden. „Wie viele Termine für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen freigeschalten werden können, hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Hierzu finden derzeit letzte Abstimmungen statt“, so die Pressestelle der Stadt Potsdam auf MAZ-Anfrage dazu. Derzeit sei man in den finalen Vorbereitungen für das Terminbuchungsportal, das voraussichtlich Anfang der Woche freigeschaltet werden soll, „wenn wir sichere Aussagen dazu haben, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kosterka hofft, dass sich dann auch „alles wieder entzerrt“ – zumal ihm auch von Seiten der Stadt signalisiert worden sei, dass mobile kommunale Angebote wie dieses dann wieder eingestellt werden sollen. Das Stern-Center selbst wäre nämlich an der weiteren Ausrichtung solcher Impftage durchaus interessiert, doch Potsdam habe abgewunken. „Wir versuchen so eben unseren Teil zur Impfkampagne beizutragen“, sagt der Center-Manager.

Stundenlang standen die Impfwilligen auch im Parkhaus an. Quelle: varvara Smirnova

Der erste Impfwillige, der am Samstag vor Ort war, ist ein 38 Jahre alter Potsdamer. Seinen Namen will er nicht verraten, dafür aber, dass er sich schon um sieben Uhr morgens angestellt hat. Es war der erste Stich für ihn und es wurde Johnson & Johnson. „Weil ich sonst zu Weihnachten der einzige bin, der nicht zum Familienessen mit kann. Wir sind immer so 30 Mann.“ Bisher hatte er immer Angst vor den Nebenwirkungen, jetzt hat er auf Anraten seines Arztes – bei dem er keinen zeitnahen Termin mehr bekam, weil etwa das Boostern älterer Menschen Priorität habe – vorab ein Aspirin genommen. Um 11.20 Uhr verlässt er das Center nach mehr als vier Stunden wieder – aber geimpft.

Tristan Thoring impft Valerijis Kovalovs (52). Quelle: Varvara Smirnova

Etwas mehr als eine Stunde nach ihm ist Valerijs Kovalovs (52) an der Reihe. Der Potsdamer lässt sich impfen, weil er das Zertifikat für die Arbeit braucht – er ist Mitarbeiter in einem großen Versandhandel und möchte sich nicht jeden Tag testen lassen. Elena Smekalova (63) dagegen ist aus Moskau zu Besuch bei ihrem Mann, der in Potsdam als Geophysiker arbeitet. Mit der Impfung möchte sie zu Weihnachten mehr Freiheiten haben, überall einkaufen können und sich überhaupt geschützt fühlen. In Russland wäre die Impfbereitschaft nicht sehr hoch, erzählt sie.

Elena Smekalova (63) kommt aus Moskau und lässt sich in Potsdam impfen. Quelle: Varvara Smirnova

Am anderen Ende der Warteschlange stehen Jacqueline Kruse (30) und Sophia Kraft (31). Sie sind die letzten, die „aller Wahrscheinlichkeit nach noch dran kommen“, so Kosterka und haben noch ein paar Stunden Wartezeit vor sich – und es ist auch ihre Aufgabe, das „Impf-Stop“-Schild immer mitzutragen, wenn sich die Menschenmenge wieder um ein paar Schritte nach vorne bewegt. „Irgendwann zwischen acht und neun Uhr“ waren sie da, sagen sie. Für Sophia Kraft ist es die Booster-Impfung, für Jacqueline Kruse die allererste Dosis, aus gesundheitlichen Gründen sei die Impfung nicht früher möglich gewesen, erzählt sie. Sind sie froh, dass sie gerade noch reingerutscht sind? „Auf jeden Fall!“, sind sich die beiden einig.

Rationierter Impfstoff und unsichere Gültigkeit der Impfzertifikate

Frank Kosterka sagt, dass sich viele tatsächlich ihre Booster-Impfung holen – zum einen wegen der Unsicherheit hinsichtlich der Gültigkeitsdauer der Impfzertifikate, über die gerade in der Politik diskutiert wird, zum anderen vor allem aber, weil es bei den Hausärzten oft erst im Januar wieder Termine gebe.

Tatsächlich werde im Moment der Impfstoff für die Praxen eher rationiert, erklärt Antje Meinecke aus dem Vorstand des Hausärzteverbandes Brandenburg. Sie hält es auch für problematisch, dass jetzt auch Tierärzte, Apotheker und Zahnärzte gegen Covid-19 impfen sollen: „Wenn wir den ohnehin knappen Impfstoff jetzt auf noch mehr Schultern verteilen, die ihn verimpfen, wird das nur noch schwieriger“, sagt die in Potsdam praktizierende Ärztin. „Wir müssen jede Woche zur Impfung angemeldete Patienten wieder abbestellen, weil wir nicht genüg Impfstoff bekommen“, klagt sie.

Dabei würden die niedergelassenen Ärzte trotzdem das auf dem letzten Impfgipfel vereinbarte Zeil – 100.000 Impfungen pro Woche in ganz Brandenburg – schon jetzt „übererfüllen“. Zudem könne die medizinische Aufklärung vor der Impfung nur durch einen Arzt erfolgen. Und „um fachfremde Mediziner oder Apotheker für das Impfen anzulernen, habe ich einfach keine Zeit“. Die Impfabläufe in den Hausarztpraxen hätten sich mittlerweile so gut eingespielt, „da weiß jeder, was er zu tun hat“, so Meinecke. „Schwierig für uns ist eher, dass sich die Hausärzte durch die vielen wechselnden Vorgaben der Politik immer wieder umorganisieren müssen.“

Von Konstanze Kobel-Höller