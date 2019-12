Drewitz

Mit einer besonders dreisten Masche versuchte ein 49 Jahre alter Mann am Samstagabend gestohlene Ware zu Geld zu machen. Im Stern-Center wollte er eine Reisetasche voller Kleidung zurückgeben. Er habe die Ware in einer Filiale in Hamburg gekauft, erklärte er. Kaufbelege konnte er allerdings nicht vorweisen. Daraufhin fragten die Mitarbeiter in Hamburg nach – und der Betrugsversuch flog auf.

Kleidung im Wert von 1400 Euro

Wie sich herausstellte, hatte der Mann die Bekleidung im Wert von rund 1400 Euro in Hamburg gestohlen. Aus Wut, dass die Rückgabe nicht klappte, zerschlug der 49-Jährige ein EC-Kartenlesegerät. Er ist bereits polizeibekannt und wurde vorläufig festgenommen.

Von MAZonline