Stern/Drewitz/Kirchsteigfeld

Als letzter DDR-Stadtarchitekt Potsdams hat Bernhard Wendel die Planung des Neubauviertels Drewitz maßgeblich begleitet. Im Interview berichtet er, was dort tatsächlich geplant war und warum sich die Stadt von einer zwischenzeitlich geplanten Erweiterung bis Stahnsdorf verabschiedete.

Potsdam ist in den 1970er bis 1990er Jahren mit dem Stern, Drewitz und dem Kirchsteigfeld massiv in Richtung Ost, Süd-Ost gewachsen. Hat diese Entwicklung eine Vorgeschichte?

Bernhard Wendel: Zur Kaiserzeit war die Entwicklung der Stadtstruktur Potsdams auf Berlin zentriert. Eine erste Abkehr gab es in der NS-Zeit. Die Tendenz verstärkte sich mit der deutschen Teilung. Es konnte nur noch eine Ost-West Entwicklung geben. Im Norden ging es nicht mehr wegen Denkmalschutzes, wegen Seen und wegen des Militärs. Ich habe hier einen Plan von 1939 und was finden wir da? Stern und Drewitz. Unter dem damaligen Stadtarchitekten Werner Berg gab es in den 1960er Jahren sogar den Gedanken, Potsdam bis Stahnsdorf und Teltow wachsen, daraus eine Bandstadt werden zu lassen.

Baustelle für die Nuthe-Schnellstraße zwischen Horstweg und Wetzlarer Bahn im Februar 1974. Quelle: Dieter Pein

Wohnungen für Teltow und Stahnsdorf

Für wen wurden die Wohnungen im Potsdamer Osten schließlich gebaut?

Interessanterweise in erster Linie für Arbeiter aus Stahnsdorf und Teltow. Ab 1975 war ich Kreisarchitekt für Potsdam-Land. Ich erinnere mich an eine Konferenz, in der es um die Begründung zum Wohnungsbau in Potsdam ging. Und da hieß es: Wir bauen die Wohnungen für die Entwicklung der Arbeitsstätten der Elektrotechnik, der Elektronik, des Gleichrichter- und Gerätebaus von Teltow und Stahnsdorf in Potsdam. Deswegen auch hat man die Schnellstraße gebaut und für dichte Busverbindungen gesorgt. Es gab sogar die Überlegung, die Städte mit einer Straßenbahn miteinander zu verbinden.

Aber hatte Potsdam nicht auch eigenen Bedarf?

Sicher. Aber als Verwaltungsstandort mit vergleichsweise wenig Industrie war Potsdam gegenüber anderen Bezirksstädten für die zentrale Planung der DDR nachrangig, ging es hier immer langsamer voran. Ein weiterer Aspekt für den Entwicklungsdruck im Osten der Stadt war dann aber tatsächlich, dass die Möglichkeit der Ansiedlung von großen Wohngebieten innerhalb des eigentlichen Stadtgebietes sich erschöpft hatte. Potsdam West war gebaut und Zentrum Süd, das Zentrum Ost als Beitrag dafür, dass Babelsberg und Potsdam einander näherkommen. Es gab nur im Osten und Südosten ausreichende Flächen in Größenordnungen. Industrieller Wohnungsbau ging nicht im Klein-Klein. Da brauchte man Fläche und da kam das gerade recht.

Großbaustelle Drewitz im Januar 1991. Quelle: Christel Köster

Wie groß sollte Drewitz wirklich werden?

Bis wann stand die Option eines Zusammenwachsens von Potsdam mit Teltow und Stahnsdorf?

Bis 1987. Ich habe damals zusammen mit dem Kollektiv der Stadt-Architekten einen Beschluss mit Grundsätzen und Thesen zur weiteren städtebaulichen Entwicklung der Bezirksstadt Potsdam erarbeitet. Mit der Schlussfolgerung, dass sich mit dem Wohnkomplex Drewitz diese Entwicklung im Osten an der Autobahn erledigt hat. Das ist am 4. November 1987 auch so beschlossen worden, als ich zum Stadtarchitekten berufen wurde. Bis dahin gab es die Option einer Bandstadt bis nach Teltow und Stahnsdorf. Nun galt: An der Autobahn ist Schluss.

Drewitz geriet als letzter DDR-Wohnkomplex in die Wendezeit. Danach war industrieller Wohnungsbau nicht mehr gefragt. Wie groß sollte das Viertel nach den ursprünglichen Plänen werden? War damals schon das Kirchsteigfeld als Erweiterungsfläche im Gespräch?

Nein. Ich habe noch den Originalplan von Jörg Limberg aus dem Jahr 1986, nach dem weitere Wohnblöcke auch jenseits des Priesterwegs gebaut werden sollten. Erst dahinter beginnt das Kirchsteigfeld. Heute ist dort eine manchmal von Zirkussen genutzte Freifläche. Erst im November 1989 sagten Limberg, Wendel und Co., wir können doch mal überlegen, dass wir da dann im Übergang zur Landwirtschaft mit zwei- und dreigeschossigen Häusern weiterbauen, dass wir Drewitz II bauen eben dort, wo dann später das Kirchsteigfeld errichtet wurde.

Zur Person Bernhard Wendel (72), war ab 1975 Kreisarchitekt des Landkreises Potsdam und ab 1983 Leitender Mitarbeiter für Komplexen Wohnungsbau im Bezirksbauamt Potsdam. 1986 wurde er Stellvertreter des Stadtarchitekten im Stadtbauamt Potsdam, 1987 Stadtarchitekt von Potsdam und Leiter des Büros beim Stadtarchitekten. Seit 1990 ist er als privater Architekt und Ingenieur, seit 1991 auch als Stadtplaner tätig. 2020 wurde Bernhard Wendel zum Ehrenmitglied der Brandenburgischen Architektenkammer ernannt.

Eine Stadthalle neben dem alten Löschteich

Was ist dran an dem Gerücht, dass Potsdam in Drewitz eine Stadthalle bekommen sollte?

Es stimmt. Das Problem für Potsdam war auch hier, dass die Entwicklung in der zentralen Planung immer nachrangig behandelt wurde. Deshalb hatte Potsdam bis 1989 keinen Theaterneubau, kein Konzerthaus und eben auch keine Stadthalle. Aber sehen Sie den Plan von 1986, ich war noch beim Bezirk, aber ich hatte schon damit zu tun: Neben der Wendeschleife von Drewitz, neben dem Löschteich sehen Sie eine Sporthalle.

Festival „Rock am Löschteich“ in Drewitz. Nach früheren Plänen sollte hier eine Stadthalle gebaut werden. Quelle: Friedrich Bungert

Die auch als Stadthalle genutzt werden sollte?

Genau. Die Planung einer Stadthalle war nicht mit den Zielen des komplexen Wohnungsbaus vereinbar. Eine Sporthalle schon. Hier ergänzt mit Gastronomie, Sauna, Kegelbahnen und 506 Zuschauerplätzen auf der Tribüne. Auch der Objektpreis stand mit 5,23 Millionen Mark bereits fest. Und wenn 1989 nicht alles anders gekommen wäre, hätte man um 1989/90 mit der Planung begonnen. Nun haben wir dort eine Freifläche mit einem Spielplatz.

Gartenstadt war in der DDR unmöglich

Herzstück des Umbaus von Drewitz zur Gartenstadt ist die Verkehrsberuhigung der Konrad-Wolf-Allee, die Umwandlung der vierspurigen Magistrale in einen Wohngebietspark. Warum kamen Sie nicht schon in den 1980er Jahren auf diese Idee?

Das ist eine gute Frage. Das war eine Planvorgabe. Damals wurde die autogerechte Stadt geplant und die Konrad-Wolf-Allee hatte die Funktion einer zentralen Sammelstraße für das Wohngebiet. Ich hätte überhaupt nichts dagegen gehabt, das im Sinne der Gartenstadt-Idee zu planen. Ich finde die Umgestaltung sogar wunderbar gelungen. Aber die damalige Komplexrichtlinie zur Gestaltung von Wohngebieten hätte das nicht zugelassen.

Waren Sie an der Planung der Gartenstadt beteiligt?

Nein, ich war an diesem Konzept nicht beteiligt. Meine Tochter allerdings, die zu der Zeit Studentin an der Fachhochschule Potsdam war, hat am Entwurf für die Grüne Achse mitgewirkt. Die FH Potsdam hatte ja mit der Pro Potsdam und der Stadtverwaltung eine Zusammenarbeit, die studentische Mitarbeit einschloss. Und die Hauptachse mit der zum Park umgewandelten Konrad-Wolf-Allee, das war ihre Arbeit, das war die Grundlage. Als studentische Arbeit.

Von Volker Oelschläger