Am Stern

Der politische Streit um eine Rekonstruktion und anschließende öffentliche Nutzung des Jagdschlosses Stern und des Kastellanhauses geht in die nächste Runde. Auf Antrag von SPD und Linken soll die Stadt gemeinsam mit der Schlösserstiftung ein Nutzungskonzept erarbeiten, nach dem das Ensemble für soziale Einrichtungen, Gastronomie oder Vereinsleben erschlossen werden könnte.

Zudem soll die Stadt Verhandlungen mit der Stiftung und dem Land aufnehmen, um vom Bund zugesagte 2,9 Millionen Euro für die Sanierung des Ensembles mit einem Anteil in identischer Höhe gegenzufinanzieren. Der rot-rote Antrag soll in der kommenden Woche im Hauptausschuss zur Abstimmung gestellt werden.

Bildertafeln im Schafstall

Der Jagdschloss-Förderverein hat unterdessen die Herbstsaison eröffnet. Im Schafstall hinter dem Kastellanhaus ist am Sonntag eine Bildtafel-Ausstellung zu dem Gebäudeensemble am Stern von der Erschließung des Jagdgebietes durch den Soldatenkönig bis zur Restaurierung des Jagdschlosses in den 1980er Jahren eröffnet worden.

Zum Tag des offenen Denkmals am 13. September sollen erste Zeitzeugen-Interviews auf der Vereins-Homepage und in einem Raum des Schafstalls präsentiert werden. Am 27. September soll unter dem Titel „Durch die Lappen gegangen“ im Garten des Kastell-anhauses eine Themenführung zur Jagd in der Parforceheide stattfinden.

Ein Jäger des Königs in einer den Gemälden im Jagdschloss Stern nachgebildeten historischen Kostümierung erläutert, wie es damals bei der Jagd zuging. Der Vorsitzende des Fördervereins Jagdschloss Stern-Parforceheide Bernd Küster am Sonntag zur Eröffnung der Herbstsaison schon einmal im historischen Jagdgewand.

Das Jagdschloss ist an allen Sonntagen im September von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Zusage des Bundes kam vor einem Jahr

Die Diskussion um eine Sanierung und Wiederöffnung des benachbarten Kastellanhauses, das bis Anfang der 1990er als Ausflugsgaststätte genutzt wurde und seither verschlossen ist, mündete im Herbst des vergangenen Jahres in die Fördermittelzusage des Bundes für die Sanierung des Gesamtensembles.

