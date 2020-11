Potsdam

Wer dieser Tage nach Sonnenuntergang seinen Blick nach Westen richtet, der kann dort eine auffällige Erscheinung erblicken: zwei eng nebeneinander stehende Gestirne nahe dem Horizont. Dabei handelt es sich nicht um Sterne, sondern um zwei Planeten, die wie die Erde um die Sonne kreisen: der helle Jupiter und der etwas blassere Saturn. Es lohnt sich, die Erscheinung in den kommenden Wochen im Blick zu behalten, denn der Abstand zwischen den Himmelskörpern wird bis Weihnachten noch weiter abnehmen, bis sie mit bloßem Auge fast nicht mehr zu trennen sind.

Planetenbahnen treffen sich alle 20 Jahre

Damit ereignet sich in diesem Jahr genau in der Weihnachtszeit wieder jene Konstellation, die als wahrscheinlichste Deutung der biblischen Erzählung vom Stern von Bethlehem gilt, eine „große Konjunktion“ von Jupiter und Saturn. Jupiter, der hellere der beiden Himmelskörper, braucht etwa zwölf Jahre für seine Bahn um die Sonne, der weiter entfernte Saturn knapp 30 Jahre. Somit stehen die beiden Planeten, von der Erde aus betrachtet, etwa alle 20 Jahre in einer Linie. Selten aber kommen sie einander dabei so nah wie in diesem Jahr. Ebenfalls sehr auffällig war das Zusammentreffen von Jupiter und Saturn im Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung der Fall, das auch aufgrund anderer Details als wahrscheinliches Geburtsjahr des Jesus von Nazareth gilt. Im Sternbild Fische kam es damals zu einem sogar dreifachen Zusammentreffen der beiden hellen Planeten, bei dem sie mal näher beieinanderstanden, wieder auseinanderrückten und erneut zusammenkamen. Wie in der Bibel im Matthäus-Evangelium berichtet wird, verfolgten drei Sterndeuter aus dem babylonischen Kulturkreis diese Erscheinung. Die Planeten waren für sie am Himmel wandelnde Gottheiten. Ihr Zusammentreffen deuteten sie als Zeichen, dass im jüdischen Land ein neuer König geboren sei.

Im Fernglas zeigen sich beide Himmelskörper

Am 21. Dezember stehen sich in diesem Jahr die beiden Jupiter und Saturn am nächsten. Das Urania-Planetarium Potsdam hatte für diesen Tag einen Vortrag im Programm, um die „große Konjunktion“ und die Geschichte des Sterns von Bethlehem ganz genau zu erklären. Aufgrund von Corona wird die Veranstaltung wohl nicht stattfinden. Näheres ist kurzfristig unter www.urania-planetarium.de zu erfahren. Es kann sich aber auch ohne Erklärung durch einen erfahrenen Astronomen schon lohnen, ein einfaches Fernglas auf die beiden Planeten zu richten. In der Vergrößerung erscheinen die Himmelskörper getrennt, Saturn etwas langgezogen, Jupiter als größeres, rundes Scheibchen, neben dem eventuell als blasse Punkte einige seiner Monde zu sehen sind. In einem etwas größeren Fernrohr lassen sich auf der Jupiteroberfläche farbige Wolkenstreifen erkennen, beim Saturn zeigt sich dann klar und eindrucksvoll der Ring. Auch die Jupitermonde Ganymed, Io, Europa und Kallisto sowie der Saturnmond Titan sind dann deutlich auszumachen. Aber auch wer kein Teleskop besitzt, sollte einmal einen Blick auf die Jupiter und Saturn werfen. Ein enges Zusammentreffen der beiden Planeten wird schließlich erst wieder am 31. Oktober 2040 zu beobachten sein. Anfang Dezember gehen Jupiter und Saturn in Potsdam gegen 19 Uhr unter, am 21. Dezember schon um 18.24 Uhr. Wer später am Abend draußen ist, kann seinen Blick auf Mars richten, der als auffälliger, rötlich leuchtender Himmelskörper im Süden steht.

Astrologen deuten Konjunktion als Beginn eines neuen Zyklus

Auch für Astrologen der heutigen Zeit ist das Zusammentreffen von Jupiter und Saturn übrigens bedeutsam. In der Regel werten die Horoskop-Deuter eine solche Begegnung, die diesmal im Tierkreiszeichen des Wassermanns stattfindet, als Beginn eines neuen Zyklus. Der Charakter der neuen, bis 2040 währenden Periode könnte somit jetzt, in den letzten Wochen des Jahres 2020 bestimmt werden, mutmaßen sie. Wir werden es sehen.

Von Ulrich Nettelstroth