Nach 25 Jahren war der letzte Artikel, der über das Kassenband des Real-Marks im Potsdamer Stern-Center lief, eine Tütensuppe. Mittags um 12 war Schluss, der 6.600 Quadratmeter große Supermarkt schloss, doch die Mitarbeiter gingen nicht nach Hause: Alle 104 Real-Kräfte sind jetzt Edeka-Mitarbeiter. Sie sorgen nun dafür, dass ihr Markt am kommenden Donnerstag als „E-Center“ wieder eröffnet.

Alles musste raus, vom Staubsauger bis zur Weinflasche

„Das ist schon emotional“, muss Thomas Brendel zugeben. Er ist seit 2009 Marktleiter im 1996 eröffneten Drewitzer Real-Markt, nun ist er es im neuen E-Center. Viele Mitarbeiter seien vom ersten Tag an bei Real gewesen, „viele haben dieser Tage ihr silbernes Dienstjubiläum“, sagt er. Doch für Tränen blieb keine Zeit im Ausverkauf. „Die letzten Tage waren wirklich krass, das muss man sagen. Das Interesse war riesig, wir mussten bis zum letzten Tag die Kundenzahl im Geschäft regulieren.“

Denn buchstäblich alles musste raus, jeder Staubsauger, jede Weinflasche, jedes Buch. „Man rabattiert da nach und nach, damit nicht alles auf einmal rausgeht“, erklärt Brendel. Viele technische Geräte waren trotzdem früh ausverkauft, Kosmetikprodukte ebenfalls. Anders hatte es in der Auto-Abteilung ausgesehen: die beliebte Abteilung voller Duftbäume, Eiskratzer, Scheibenwischzusätzen und Radkappen, die es im neuen Markt nicht mehr geben wird, war überraschend lang gut bestückt gewesen.

Sechs Tage Umbauzeit

Am Schluss wurde dann wirklich radikal reduziert, auf bis zu einem Cent Stückpreis pro Artikel. Mit Erfolg, wie Thomas Brendel sagt: „Übrig geblieben sind vom gesamten Markt nur vier Einkaufswagen voller Ware.“ Diese sei dann verschenkt worden.

Jetzt läuft der Umbau. Nur sechs Tage Zeit haben die Mitarbeiter, die von zahlreichen Handwerkern und 64 erfahrenen Edeka-Angestellten unterstützt werden. „Das ist nicht so schnell zu machen, sechs Tage sind da recht sportlich“, sagt Niklas Hosang. Er leitet die Einzekhandelsregie für Edeka in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Das gesamte System, die Infrastruktur des großen Marktes müsse nun komplett neu aufgebaut werden, der Ladenbau angepasst – neue Regale, Möbel, Ausschilderungen und Labels angebracht. „Eine Banane verkaufen funktioniert am Ende natürlich gleich, aber der Weg dahin ist für das Team in Zukunft ein gänzlich anderer“, sagt Hosang.

Mehr Frische, neuer Hausbäcker

Künftig soll sich einiges verändern im einzigen Supermarkt des Stern-Centers. „Wir achten darauf, dass die Kunden auch in Zukunft die Warengruppen im Großen und Ganzen dort finden, wo sie es gewohnt sind“, sagt Niklas Hosang. „Aber es wird eine größere Frische-Abteilung und Hausbäckerei geben, im Markt ist ein eigener kleiner Bio-Markt enthalten, wir setzen insgesamt auf die wichtigen Themen Regionalität und Nachhaltigkeit.“ Optisch hat sich schon am ersten Tag nach der Schließung einiges geändert. Die alten, oftmals zu engen Kassentische sind weg, in der Getränke-Abteilung und in der Haushaltswarensparte stehen schon die neuen Edeka-Möbel in dunklen Farben. In den ersten Abteilungen ist die neue Ware sogar schon aufgefüllt. „Verhungern müsste man nicht“, scherzt Marktleiter Thomas Brendel. Knabberwaren und Marmeladen, Tiefkühlpizzen und Wein sind schon verräumt, auf allen Gängen stapelt sich die Edeka-Ware.

Die Supermarktkette Real wird dieser Tage endgültig zerschlagen. Der Finanzinvestor SCP hatte 2019 sämtliche Real-Geschäfte von der Metro-Gruppe übernommen und seitdem neue Käufer für die Standorte gesucht. „Es ist ein riesengroßer Kuchen, der da verteilt wird“, sagte Real-Sprecher Jablonski. Das Bundeskartellamt musste entscheiden, wie es mit den einzelnen Geschäften weitergeht. 26 Realmärkte gehen an Kaufland – nicht aber der in Potsdam.

Edeka ist Marktführer

„Wir hatten bei einer Reihe von Standorten die Sorge, dass Edeka mit der Übernahme in den jeweiligen regionalen Märkten zu stark würde. Edeka musste deshalb auf rund 30 Prozent der geplanten Übernahmen verzichten“, hatte der Kartellamtspräsident Andreas Mundt bei der Verteilung betont. Das Bundeskartellamt will so sicherstellen, dass Verbraucher auch in Zukunft zwischen verschiedenen Lebensmittelhändlern auswählen können – Edeka ist bundesweit Marktführer im Lebensmittelsegment. „Diese Auswahlmöglichkeit erzeugt Wettbewerbsdruck auf die Anbieter und sorgt so für bessere Preise, Auswahl und Qualität“, sagte Mundt.

Edeka wollte ursprünglich 72 Real-Filialen übernehmen, 51 sind es schlussendlich geworden. Nur 44 davon darf der Marktführer allerdings ohne Auflagen wie etwa die Teilung der Ladenfläche übernehmen, darunter die Filialen in Potsdam und Teltow.

