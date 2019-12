Potsdam

Sterntaler triff auf Sterne-Restaurant – wenn das keine Sternschnuppennacht wird! Das Potsdamer Restaurant Kochzimmerund Patron Jörg Frankenhäuser unterstützen mit einem Charity-Dinner die Tafel Potsdam. Wer also noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk sucht: Der Kartenverkauf für das Event am 21. Februar mit feinsten Speisen und künstlerischer Unterhaltung hat begonnen.

Die Lebensmittelretter von der Tafel und die Gourmets vom Neuen Markt – passt das zusammen? Vortrefflich, meint Jörg Frankenhäuser: „Wir sehen Potsdam ja nicht nur rosarot. Wir sehen auch die Schattenseiten.“ Und dennoch: Der hohe Anteil der Kinder, die in Potsdam auf die Hilfe der Tafel angewiesen sind, habe das Team geradezu erschreckt und sehr berührt. Die Entscheidung, die Tafel mit einem Charity-Dinner zu unterstützen, sei daher auch sehr, sehr schnell gefallen.

Die Spendierlaune der Gäste weiter kitzeln

„Uns ist wichtig, das Geld, das unsere Gäste für den Abend ausgeben, komplett an die Tafel weiterzugeben“, sagt Jörg Frankenhäuser. „Wir rechnen nicht erst, bis unsere Unkosten gedeckt sind und spenden dann den Rest – wir rücken alles raus, 100 Prozent!“ Zudem hoffe er, mit gutem Essen, guter Unterhaltung und dem einen oder anderen guten Tropfen die Spendierlaune der Gäste noch ein wenig mehr zu kitzeln: „Wir wollen die Spendensumme für die Tafel so groß wie nur möglich machen.“ Selbst der Ticketvertrieb – das Dinner wird in Kooperation mit dem Feinschmeckerfestival „Eat Berlin“ von „Eventbrite.de“ angeboten – verzichte auf die ansonsten übliche Provision.

Isabell Gerschke , Thomas Arnold und Attila Weidemann unterhalten

Wer sich für das Charity-Dinner entscheidet, darf sich für den Preis von 169 Euro pro Person auf ein vegetarisches Sechs-Gang-Menü mit Weinbegleitung freuen. Ein Kammermusikduo und die Schauspieler Isabell Gerschke und Thomas Arnold untermalen den Abend künstlerisch. RBB-Tausendsassa Attila Weidmann moderiert.

Auch das vegetarische Menü ist eine Reminiszenz an die Tafel. „Dort gibt es vor allem Gemüse“, so Frankenhäuser. „Fleisch und Fisch sind nur selten zu haben.“ Das habe man für das Menü aufgenommen. „Wir versuchen aus Produkten, die jeder kennt, ein Wow zu erzeugen.“

Jeder Cent zählt! Die MAZ sammelt Spenden für die Tafel. Aktueller Stand: 7960,55 Euro. Unser Dank geht heute an: Ello und Hansgeorg Görn 20 Euro, Marina und Frank Schwinzer 25 Euro, Regina Müller 40 Euro, Anita Vogel 40 Euro, Karin und Knut Melzer 100 Euro, Ingrid Dix 20 Euro, Jens und Uta Sieberling 50 Euro, Günter und Beate Haelsig 50 Euro, Reinhard Fromm 50 Euro, Ellen Pieklak 50 Euro, Frank und Gabriele Mattheus 50 Euro, Uwe und Ute Dreger 100 Euro, Nicole Friedrich 100 Euro, Sabine und Jürgen Hoffmann 100 Euro, Thomas Krause 100 Euro und Renate Langner 200 Euro. Das Spendenkonto: Tafel Potsdam e.V. MBS Potsdam IBAN: DE93 1605 0000 3502 0266 44 BIC: WELADEB1PMB Verwendungszweck: MAZ-Sterntaler

Von Nadine Fabian