Paaren

Die Bürgerinitiative Potsdamer Norden (BI) macht sich zum Vorkämpfer gegen die zunehmende Lichtverschmutzung des Himmels über Potsdam, um den Bau einer neuen Autobahnraststätte zu verhindern. Am Wochenende hatten sich die Aktivisten im Dorf Paaren getroffen, um dem Sternschnuppen-Regen der Perseiden zuzuschauen. „Die Bedingungen waren ideal“, sagte Frank Dionies, der in Paaren wohnt und am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam arbeitet, „ein sternenklarer Himmel, wenig Mondlicht, und bisher kaum Lichtverschmutzung“. Dionies stellte sein Telekop zur Verfügung und mahnte: „Wenn im Osten der Lichtkegel einer riesigen Rastanlage zu sehen wäre, ist es mit dem Sternegucken im Potsdamer Norden vorbei.“

Weltweites Problem und Gefahr für Öko-Systeme

Die Lichtverschmutzung ist ein weltweites Problem. Experten schätzen, dass der Nachthimmel in Deutschland jedes Jahr um zwei Prozent heller wird, mit kaum absehbaren Folgen für die Ökosysteme. Im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution wurde kürzlich beschrieben, dass die Zunahme der Helligkeit Auswirkungen auf den Hormonspiegel, das Fortpflanzungssystem und die Aktivitätsmuster aller Lebewesen habe. Man möge über Lichtverschmutzung „so nachdenken, wie über andere große Systembelastungen wie den Klimawandel“, sagte Autor Kevin Gaston dem Guardian.

52 Sternschnuppenwünsche

Eine Raststätte in einer bisher dunklen Umgebung habe potenziell massive Auswirkungen auf die Ökosysteme – und zwar auch, wenn eine insektenfreundliche Beleuchtung geplant wird, argumentiert die BI. Frank Dionies hofft nun, dass die Einwendungen gegen die Raststätte im Planfeststellungsverfahren den Neubau an diesem Standort verhindern. Er hat vor, in seinem Garten ein größeres Teleskop zu bauen. Die Zahl der am Samstag beobachteten Sternschnuppen gebe Anlass zur Hoffnung, schreibt die BI. Man habe 52 Sternschnuppen gezählt und hatte Wünsche frei.

Von MAZonline/V.Kl.