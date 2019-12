Rewe-Markt sammelt Pfandbons für Tafel Potsdam – und spendet eigenes Trinkgeld

Innenstadt

Jeden Morgen, wenn es draußen noch dunkel ist und man die eigenen Atemwolken in der kalten Winterluft sehen kann, unterstützt Thomas Grube die Tafel Potsdam. Er war einer der ersten Händler, die mitgemacht haben, erinnert er sich, und er ist bis heute dabei. „Wir spenden täglich die verderblichen Lebensmittel, die unsere Kunden nicht mehr kaufen würden“, sagt er. Obst und Gemüse sind das, viele Milchprodukte, das täglich selbst gebackene Brot. „Ich schätze, dass da am Tag zwischen 50 und 100 Euro an Warenwert an die Tafel gehen“, sagt der Inhaber des Rewe-Supermarkts im Marktcenter.

Er hilft schon seit langem

Auch wegen dieses langjährigen Engagements ist es für den Lebensmittelhändler quasi Ehrensache, sich auch an der MAZ-Spendenaktion Sterntaler für die Tafel zu beteiligen. Es seien zwei Gründe, die ihn bewogen hätten, mitzumachen, sagt er. „Natürlich schmerzt es mich als Kaufmann, genießbare Produkte wegzuwerfen, das macht man einfach nicht.“

Außerdem ist es für Grube schwer, zu verstehen, dass es Menschen gibt, die hungrig schlafen gehen, die ihren Kindern kein Frühstück machen können, weil einfach das Geld fehlt. „Da sind die hohen Mieten, die niedrigen Löhne und Renten“, sagt der 59 Jahre alte Thomas Grube, „und am Ende reicht es nicht für die einfachsten Sachen, das ist einfach traurig und deshalb wollen wir helfen.“

Mitarbeiter spenden Trinkgeld

Das „wir“ in diesem Satz ist dabei wörtlich gemeint. Denn das Supermarkt-Team hat entschieden, ihr gesamtes übers Jahr gesammelte Trinkgeld an die Tafel zu spenden. „Es sind Cent-Beträge an den Kassen, die sich aber läppern“, sagt Chef Grube. Noch werde das Geld gezählt, aber um die 300 Euro seien in den vergangenen Jahren auf diese Weise immer zusammengekommen. Normalerweise wäre die Summe in die Weihnachtsfeier des Teams geflossen, doch diese wird Thomas Grube nun eben selbst bezahlen.

Außerdem können auch die Kunden helfen, indem sie ihre Leergut-Bons geben. „Wir haben ein großes Schild und einen Briefkasten an der Kasse für die Aktion aufgestellt“, sagt Thomas Grube, „und wir freuen uns über jeden noch so kleinen Beitrag, damit die Tafel ihr dringend benötigtes Kühlfahrzeug kaufen kann.“

Gleichzeitig sammelt der Rewe-Markt natürlich weiter die täglichen Lebensmittelspenden – und noch für ein zweites Projekt, den Verein Soziale Hilfen Berlin Brandenburg. „Hier geht es um Sachspenden, um ein Päckchen Nudeln oder eine Tüte Babywindeln“, sagt Thomas Grube. Seiner Verantwortung in der Stadt ist sich der gebürtige Potsdamer, der mittlerweile im Havelland lebt, sehr bewusst. Er unterstützt immer wieder soziale und sportliche Initiativen, sammelt Katzenfutter für den Tierschutzverein, springt Seil für Radio Potsdam – und spendet nun eben für die MAZ-Weihnachtsaktion Sterntaler.

Von Saskia Kirf