Stiftung Garnisonkirche: Neue Broschüre herausgegeben

Potsdam

Die Stiftung Garnisonkirche hat unter dem Titel „Zwei Jahrzehnte Projektgeschichte“ eine neue Informationsbroschüre herausgegeben. Das teilte die Stiftung am Freitag mit. Die Broschüre umfasst 44 Seiten und informiert – illustriert mit vielen Bildern – über die Baugeschichte des Garnisonkirchenturms, die Entwicklung der Nagelkreuzkapelle sowie über Vorhaben und Veranstaltungen der Stiftung.

„Die Broschüre bebildert das Programm, mit dem wir in seiner Vielfalt die Arbeit im aufgebauten Turm vorbereiten“, so Wieland Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Stiftung Garnisonkirche. „Wir danken allen Beteiligten in Haupt- und Ehrenamt, die in unermüdlicher Kontinuität dem Inhalt des Projektes Gesicht geben.“ Gemeinsam mit allen am Projekt aktiven Befürwortenden und Unterstützenden blicke die Stiftung dankbar auf die geleistete Arbeit und motiviert auf die vor uns liegende Zeit.

Die Publikation „Zwei Jahrzehnte Projektgeschichte“ ist als PDF in der Mediathek auf der Internetseite der Stiftung Garnisonkirche abrufbar, kann in der Nagelkreuzkapelle abgeholt werden und gern schicken wir die Broschüre auch zu.

Von MAZonline