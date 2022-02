Potsdam

Die finanzielle Förderung der Stiftung Garnisonkirche durch die Bundesbauftragte für Kultur und Medien (BKM) mit 24,75 Millionen Euro, die laut Bundesrechnungshof unzulässig war, beschäftigt nun den Bundestag. Die Linksfraktion des Parlaments hat den am Donnerstag öffentlich gewordenen Prüfbericht auf die Tagesordnung des nächsten Haushaltsausschusses gesetzt.

Schubert will Sondersitzung des Kuratoriums der Stiftung

„Der Prüfbericht des Rechnungshofes muss auch die bisherigen Befürworter des Projekts aufschrecken. Mit der Befassung im Haushaltsausschuss wollen wir erreichen, dass öffentliches Geld nicht mehr an den Regeln vorbei an dieses geschichtsvergessene, rückwärts gewandte Projekt gesteckt wird“, erklärte Gesine Lötzsch, die haushaltspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, am Freitag der MAZ.

Die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofs – insbesondere der bis heute nicht erbrachte Nachweis einer Gesamtfinanzierung des Turmbaus – schlagen hohe Wellen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erklärte am Freitag, dass er um eine „zeitnahe Sondersitzung“ des Kuratoriums der Stiftung gebeten habe. Der Bericht müsse „umgehend in Hinblick auf die Hinweise zur Arbeitsweise der Stiftung bewertet und daraus Schlussfolgerungen gezogen werden“, so Schubert. Am Mittwoch will Schubert den Hauptausschuss informieren.

Prüfung, inwiefern Potsdam Turm übernehmen müsste

Erst vor einer Woche hatten die Stadtverordneten eine Machbarkeitsstudie für ein „Forum an der Plantage“ aus Kirchturm, Kreativhaus Rechenzentrum und einem „Haus der Demokratie“ beschlossen. Die Sachlage hat sich jetzt in einem entscheidenden Punkt verändert: Aus dem Bericht des Bundesrechnungshof geht hervor, dass die Finanzierung des Betriebs des fertigen Garnisonkirchturms noch nie nachgewiesen werden konnte.

Im Gegenteil: Die prognostizierten Einnahmen durch Aussichtsplattform und Ausstellung reichen nicht für den laufenden Betrieb. Selbst über die standardisierte Instandhaltungsrücklage für den 44 Millionen Euro teuren Turm hat die Stiftung nach den Unterlagen keinen Nachweis erbracht. Auch die Fertigstellung des Turms steht angesichts des vom Bundesrechnungshof geforderten Förderstopps in frage. Damit würde nicht nur ein Ton im von Schubert erhofften Dreiklang auf der Plantage wegfallen.

Was passiert aber, wenn die Stadt Potsdam plötzlich für den nicht oder nur teilweise nutzbaren Turm verantwortlich würde? Schubert plädiert dafür, dass auch dieses Szenario geprüft wird, um fundiert darüber diskutieren zu können. „Man muss jetzt bewerten, ob der Untersuchungsauftrag aus dem Beschluss von letzter Woche noch erweitert werden muss. Gegebenenfalls stellen sich neue Fragen in Bezug auf die Rückübertragung und den laufenden Betrieb des Turms. Aber auch in diesem Fall geht dies nur in Absprache mit dem Eigentümer, also der Stiftung“, sagte Schubert der MAZ.

Bürgerinitiative fordert Förderstopp und Untersuchung von Subventionsbetrug

Die Bürgerinitiative „Potsdam ohne Garnisonkirche“ forderte rechtliche Schritte angesichts des Verdachts auf Subventionsbetrug seitens der Stiftung“, einen Förderstopp seitens der BKM und Offenlegung der Stiftungsfinanzen.

Die Stiftung selbst zeigt sich äußerst wortlos. Den Prüfbericht nehme man zur Kenntnis und arbeite „ konzentriert und aktiv am Wiederaufbau des Garnisonkirchturms sowie an der angestrebten Aufarbeitungs- und Versöhnungsarbeit.“ Hinsichtlich der besonderen Geschichte der Garnisonkirche gebe es „mehr als gute Gründe“ die Förderung durch die BKM „zu realisieren, fortzuführen und weitere Partnerinnen und Partner dafür zu gewinnen.“ Zu eigenem Verschulden und den im Bericht aufgezeigten Widersprüchen in der Finanzsituation äußerte sich die Stiftung auch am Tag danach auf Nachfrage nicht.

Ein Sprecher der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien erklärte unterdessen mit Blick auf die noch Auszahlung von weiteren 4,5 Millionen Euro, die seit 2021 für den Turmbau im Bundeshaushalt bereitstehen: Man werde die weitere Bewilligung „umfassend prüfen“.

Kuratorium wurde erst am Donnerstag über Bericht informiert

In den politischen Reaktionen wurden auch Zweifel daran laut, dass Schubert und Wolfgang Huber als Vorsitzender des Kuratoriums den Prüfbericht vor dem Beschluss zum „Forum“ nicht gekannt hätten. Schubert erklärt dazu, dass er selbst und das Kuratorium bis zum Donnerstagabend nicht durch den Vorstand der Stiftung über den Bericht informiert gewesen seien. Ausgangspunkt für die Zweifel ist die Datierung des Berichts des Bundesrechnungshofs auf den 29. November 2021.

Der Bundesrechnungshof erklärt allerdings auf Nachfrage der MAZ, dass Berichte nach ihrer Fertigstellung nicht sofort veröffentlicht werden, sondern noch eine letzte Anhörung der geprüften Stelle stattfindet. Dieses Verfahren nehme regelmäßig ein bis zwei Monate in Anspruch. Ob der Bericht zuvor durch die BKM zumindest an die Stiftungsvorstände Peter Leinemann und Wieland Eschenburg weitergeleitet worden war, ist offen.

Von Peter Degener