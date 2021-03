Innenstadt

Die Stiftung für den Wiederaufbau der Garnisonkirche hat am Freitag das Konzept für die historische Ausstellung im Kirchturm vorgestellt. Unter dem Titel „Glaube, Macht und Militär: Die Garnisonkirche Potsdam“ soll voraussichtlich ab Ende 2022 eine Etage im wiederaufgebauten Turm eröffnen.

Auf 250 Quadratmeter Fläche behandelt die Ausstellung die Geschichte von der Errichtung als preußische Staatskirche über die Aufladung zum preußischen, nationalistischen und antidemokratischen Symbolort, der schließlich gesprengt wurde, bis hin zur Kontroverse um den Wiederaufbau.

Huber: „Wir stellen uns den Abgründen der preußisch-deutschen Geschichte“

Das Konzept zeige, „dass wir uns nicht an einer affirmativen, sondern an einer kritischen Geschichtsbetrachtung orientieren. Wir stellen uns den Abgründen der preußisch-deutschen Geschichte, in die auch dieser Ort verstrickt war und fragen nach, wie Glaube, Macht und Militär dabei zusammenwirkten“, erklärte Altbischof Wolfgang Huber, der auch Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung ist. Es zeige, Das Konzept sei einstimmig im Kuratorium beschlossen worden, nun folge „die Arbeit am Drehbuch der Ausstellung und ihre Gestaltung im Zusammenspiel zwischen Raum, Exponaten und Angeboten zu aktiver Beteiligung.“

Die Kosten der Schau betragen mehr als eine Million Euro. Während die Vorplanung durch die Fördergesellschaft und die Stiftung zum Wiederaufbau der Garnisonkirche getragen wird, soll die eigentliche Umsetzung von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und dem Bundesverteidigungsministerium finanziert werden, das bereits 350.000 Euro bewilligt hat.

Kuratorin Maria Schultz stellt 29-seitiges Konzept vor

Kuratorin der Ausstellung ist die Historikerin Maria Schultz. „Die Schau wird ein differenziertes und kritisches Bild der Garnisonkirche und preußischen Geschichte zeigen. Wir zeigen, wie Demokratie ausgehebelt wird“, sagte sie bei der Vorstellung des Konzepts Tatsächlich greift das 29-seitige Papier viele Forderungen von Kritikern des Wiederaufbaus der Kirche auf. So wird einer der sieben Themenbereiche sich mit der Epoche der Weimarer Republik befassen.

„Tag von Potsdam“ war kein singuläres Ereignis

Kernthese von Schultz: „Die über Jahrhunderte praktizierte symbolische Aneignung des Gotteshauses erhielt mit dem Ende von Monarchie und Kaiserreich 1918 eine neue Dynamik.“ Die Schau zeige deshalb, wie die Gegner der Demokratie die Kirche als Symbol- und Veranstaltungsort für ihren Kampf gegen die Republik nutzten.

Blick aus dem Rohbau auf das Kreativhaus Rechenzentrum und das Portal des Langen Stalls. Quelle: Peter Degener

Der „Tag von Potsdam“ und dem ikonischen Handschlag von Adolf Hitler und Reichspräsident Paul von Hindenburg am 21. März 1933 wird nicht mehr als singuläres Ereignis, sondern als Höhepunkt dieser antidemokratischen Entwicklung gezeigt. Auch mit dem Mythos, dass die Kirche eine Keimzelle des Widerstands gegen die Nazis gewesen sei, will die Schau aufräumen: „Dennoch war die Garnisonkirche ebenso wenig ein Ort des Widerstands wie das Infanterie-Regiment 9“, lautet ein Satz des Konzepts.

Ausstellung soll Akzent gegen schöngeistig-kulturelles Preußenbild setzen

Ereignisse wie der Tag von Potsdam seien „keine unglücklichen Verirrungen waren, keine bloßen Flecken, auf dem schönen weißen Kleid der Barockkirche“, erklärte Paul Nolte, der Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirat der Stiftung, der die konzeptionelle Vorarbeit der Schau seit einem Jahr begleitet hat. Die Schau trage eine große Last „von Erwartungen und Befürchtungen, von Leerstellen und Projektionen“.

Es werde „keine Gesamterklärung von preußischer Geschichte, aber es kann einen Akzent setzen gegen das schöngeistig-kulturell einseitige Preußenbild, das in der Region dominiert.“ Nolte äußerte sich auch zu der Frage, ob es für eine solche Schau überhaupt des wiederaufgebauten Turmes bedarf: „Die kritische Debatte zur Garnisonkirche hat uns weitergeführt. Die Spannungen werden in diesem rekonstruierten Turm deutlicher als in einem modernen Gebäude“, sagte er.

Einer der drei Räume, die die Schau beherbergen sollen. Quelle: Peter Degener

Keine museale Objektschau, sondern szenografische Inszenierung

Die kleine Ausstellungsetage im Turm zwingt zu Einschränkungen. Anstelle einer „musealen Objektschau“ werde man szenografisch und modern arbeiten. Die Zielgruppe der zweisprachigen Ausstellung reicht von den Potsdamern bis zu internationalen Gästen. Mit Hilfe des Studiengangs „Public History“ der Freien Universität Berlin werden partizipative Angebote und Stationen entwickelt.

Nolte erwartet, dass das Konzept „Ausgangspunkt einer öffentlichen Debatte“ wird. Das Papier soll dazu in kürze auf der Internetseite www.garnisonkirche-potsdam.de zur Verfügung gestellt werden.

Von Peter Degener