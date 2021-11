Potsdam/Werder

Elsa-Henriette Harms hat es geschafft: Die 24-Jährige ehemalige Abiturientin des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums gehört zu den zehn Glücklichen, die ein Stipendium des Bertha-von-Suttner-Studienwerkes (BvS) bekommen. 160 junge Leute hatten sich bei der Stiftung beworben.

Förderung über zwei Jahre fürs Studium

Zwei Jahre lang wird die junge Frau, die an der Humboldt-Universität aktuell ihren Bachelor in Biologie macht und parallel den Master in Biophysik anstrebt, nun gefördert und mit 300 Euro pro Monat unterstützt. Außergewöhnliche junge Menschen wolle man fördern, heißt es beim BvS. Und solch eine außergewöhnliche Person ist die junge Wissenschaftlerin auf jeden Fall. Ihr Medizinstudium in München brach sie schon im ersten Semester wieder ab. Es war ihr zu wenig naturwissenschaftlich. An der Humboldt-Universität in Berlin schrieb sie sich stattdessen in Biologie ein.

Werderanerin wollte schon immer die Welt verstehen

Schon als Kind sei sie sehr neugierig gewesen, wollte hinter die Dinge sehen, hat Wasserproben genommen, um sie zu untersuchen, erzählt die gebürtige Werderanerin lachend. „Ich versuche, die Welt zu verstehen und zu beschreiben. Im Biologiestudium schien mir das eher möglich“, erklärt sie ihren Wechsel.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Welt verstehen und beschreiben, das könnte auch die sehr vereinfachte Überschrift sein für das, womit sich Harms aktuell beschäftigt – ihre Bachelorarbeit. Die ist Teil eines größeren Projekts an der Charité und wird in eine wissenschaftliche Publikation münden.

Eine Karte vom menschlichen Hirn

Es geht darum, das menschliche Gehirn zu kartieren. Das haben natürlich schon andere Wissenschaftler getan. Doch die Neurophysiologie, erklärt Harms, habe einen Paradigmenwechsel vollzogen. Untersucht wird nicht mehr nur die einzelne Nervenzelle, sondern das gesamte Nervenzellwerk. Ihr Anspruch an die Bachelorarbeit sei es vor allem, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Trotz der anspruchsvollen Arbeit für ihren Bachelorabschluss hat die zielstrebige junge Frau parallel mit dem Masterstudium in Biophysik begonnen. „Ich habe es vermisst, in Vorlesungen gehen zu können und mein Wissen auf neuen Gebieten zu erweitern“, begründet sie das.

Lesen Sie auch:

Die finanzielle Unterstützung durch das BvS-Stipendium macht es Harms möglich, auf einen Nebenjob als studentische Hilfskraft zu verzichten. Doch ebenso sehr ist sie gespannt auf die zahlreichen Weiterbildungsangebote und Seminare, die die Stiftung anbietet. Vor allem philosophische Fragen interessieren sie. „Außerdem freue ich mich darauf, die Anderen kennenzulernen, mich mit ihnen auszutauschen und etwas über deren Fächer zu erfahren. Vielleicht kann ich auch neue Freundschaften schließen“, so die Stipendiatin.

Das Bertha-von-Suttner-Studienwerk Das Bertha-von-Suttner-Studienwerk wurde im Januar 2021 vom Humanistischen Verband Deutschlands, der Giordano-Bruno-Stiftung, der Humanistischen Akademie Deutschland und der Bundesarbeitsgemeinschaft humanistischer Studierender sowie einigen Privatpersonen gegründet. Die Idee der Beteiligten war es, ein Begabtenförderwerk zu schaffen, das sich humanistisch orientiert und außergewöhnliche junge Menschen fördert, die sich für den Humanismus engagieren. Bisherige Studienwerke sind meist religiös oder parteipolitisch orientiert. Das Studienwerk sieht sich nicht nur als finanzieller Förderer. Es will auch den Diskurs und den interdisziplinären Austausch zwischen den Stipendiaten fördern und bietet dafür unter anderem ein umfangreiches Seminarprogramm an. Von Mai bis Juli 2022 können sich erneut begabte junge Humanisten unter https://suttner-studienwerk.de für das Stipendium bewerben. Potenzielle Stipendiaten sollten zu den zehn Prozent der besten Schüler oder Studierenden ihres Jahrgangs gehören und/oder über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen und in Einzelbereichen Herausragendes geleistet haben.

Wer jetzt denkt, wer so intensiv lernt, forscht und sich weiterbildet, kann für nichts anderes mehr Zeit haben, irrt. Seit zwei Jahren ist Elsa-Henriette Segelfliegerin, ist begeistert davon, in der Luft und mit den Wolken auf einer Höhe zu sein. Außerdem ist sie ehrenamtlich als Vollzugshelferin tätig.

Später in die Forschung

Nach Bachelor- und Masterstudium will sie promovieren und in der Forschung arbeiten. Dabei kann sie sich durchaus vorstellen, weitere, neue Bereiche kennenzulernen und dort den Problemen auf den Grund zu gehen. Wie man das halt so macht, wenn man ausgesprochen neugierig ist.

Von Elvira Minack