Gefiederte Untermieterin auf Potsdamer Balkon

Potsdam

Ihre neue Mitbewohnerin war Doreen Bölke zuerst gar nicht aufgefallen, so gut getarnt saß sie da. In den übrig gebliebenen Kletterpflanzen vom letzten Jahr war die braun-grau gesprenkelte Ente auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen.

„Ich habe mich erstmal ziemlich erschreckt, als ich sie entdeckt habe“, erzählt die Potsdamerin. Offenbar hatte die Stockente ihren Balkon als geeigneten Nistplatz auserkoren und es sich in einem Terrakotta-Blumentopf bequem gemacht.

Anzeige

Ein bisschen Blumenerde warf sie noch über den Topfrand, als sie sich eine gemütliche Kuhle schaufelte. Danach bewegte sie sich nicht mehr von der Stelle. Aufmerksam und geduldig wachte das Tier von da an Tag für Tag über ihre Eier.

Weitere MAZ+ Artikel

Ganz langsam versuchte Doreen Bölke, sich ihr zu nähern – und fing sich gleich eine Warnung ein: Die brütende Ente plusterte sich auf und hob drohend ihre Flügel an. Da trat Doreen Bölke lieber den Rückzug an. „Ist ja auch verständlich“, sagt sie. Danach habe sie das Tier ganz in Ruhe gelassen.

Stadt-Enten nisten häufig in Menschennähe

Eine nistende Ente auf dem Balkon ist längst keine Seltenheit mehr. In städtischen Gebieten kommt es immer wieder vor, dass Stockenten ganz in der Nähe von Menschen brüten.

Das passiert vor allem, wenn die Tiere sich an ihren üblichen Nistplätzen an Ufern von Seen und Flüssen gestört fühlen, erklärt Kai Heinemann vom Potsdamer Natuschutzbund ( Nabu). Deswegen wichen immer mehr Enten auf Blumenkästen oder Flachdächer aus.

„Meist bekommt man das erst mit, wenn es schon zu spät ist“, sagt Kai Heinemann. Sitzt die Ente einmal bequem, dürfe man sie nicht mehr verscheuchen: „Ente, Nest und Eier sind per Gesetz geschützt.“

Die Tiere müssen schnell ans Wasser

Der Umweltschützer empfiehlt, die brütende Ente vorsichtig an den Menschen zu gewöhnen. Vor allem, wenn zwischen Brutplatz und dem nächsten Gewässer viel befahrene Straßen liegen, sind die Küken und ihre Mutter später auf menschliche Hilfe angewiesen. Damit die Mutter bei der Auswilderung nicht die Flucht ergreift, braucht es ein bisschen Vertrauen.

Wenn Enten in ihrem natürlichen Lebensraum zu oft gestört werden, suchen sie sich gerne Nistplätze auf Balkonen und Dächern. Quelle: privat

Ist der Nachwuchs erstmal geschlüpft, sollte man Mutter und Küken einfangen und in getrennten Kartons zum nächsten Fluss oder See bringen. „Die kleinen Wattebäusche müssen zur Nahrungsaufnahme so schnell wie möglich ans nächste Gewässer“, sagt Heinemann. Dort sollten zuerst die Küken am flachen Ufer ausgesetzt werden. Sobald die Jungen ihre Mutter piepsend auf sich aufmerksam machen, darf auch die Entenmama aus dem Karton, erklärt Heinemann.

Im Fall von Doreen Bölke ist es leider nicht so weit gekommen: Das Entennest auf ihrem Balkon ist einem Krähenangriff zum Opfer gefallen, dem nur die Mutter entkommen konnte. Die Nachbarn hätten Doreen Bölke nach Feierabend von dem Gezeter der Vögel berichtet, erinnert sie sich. „Schade, ich hätte die Küken so gerne gesehen.“

Mehr zum Thema:

Von Hannah Rüdiger