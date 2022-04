Potsdam

Am Dienstagmorgen ist es in Potsdam zu einer größeren Störung beim Internetzugang gekommen. Ab 4.30 Uhr wurden Ausfälle gemeldet, erst am späten Vormittag ebbte das Problem offenbar ab.

Potsdamer berichten von Problemen

MAZ-Leser aus Eiche und Bornstedt berichteten, dass sie keine Internetverbindung bekamen. Teilweise war offenbar auch das Telefonnetz gestört. Störungs-Websites zeigen eine Melde-Welle bei Störungen vor allem im Netz der Telekom.

Die Pressestelle des Konzerns bestätigte auf MAZ-Anfrage die Probleme. „Leider ist es heute - in den frühen Morgenstunden - zu einem Hardware- beziehungsweise Softwarefehler in unserer Vermittlungstechnik gekommen“, teilte ein Sprecher mit. Der Fehler habe „zu Einschränkungen in der Nutzung der Telekommunikationsprodukte für einige Kunden geführt“.

Aus Unternehmenssicht habe man rasch reagiert: „Die konsequente Überwachung unserer Soft- und Hardware hat zur schnellen Fehlerbehebung beigetragen. Der Fehler wurde durch Tausch der Hardware behoben. Alle Dienste können uneingeschränkt genutzt werden“, teilte der Sprecher am frühen Nachmittag mit.

An der Ursachenforschung sei man noch dran, hieß es weiter: „Wir werden in den kommenden Tagen den Fehler untersuchen.“

Von Nick Wilcke und Alexander Engels