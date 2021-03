Schiffbauergasse

Zum Auftakt wurde gleich wieder geschlossen. Kurz bevor das diesjährige Kunst-Event „Made in Potsdam“ am Mittwochnachmittag in der Schiffbauergasse losgehen sollte, hatten die Veranstalter der Fabrik von der Stadtverwaltung erfahren, dass sie keine Kunstwerke zeigen dürften. „Da die Fabrik ein Tanztheater und keine Galerie ist, dürfen wir nicht“, sagte Laurent Dubost von der Fabrik. Also Videos und Lichter aus. Vorerst.

Ansteckungsgefahr minimiert, trotzdem erst einmal verboten

Verwunderlich, denn die Organisatoren der diesjährigen „Made in Potsdam“, die Fabrik und der Kunstraum, hatten peinlich darauf geachtet, dass es für die Besucher keine Ansteckungsgefahr gibt. Als Spaziergang, und damit fast ausschließlich im Freien, sollte der Kunstgenuss stattfinden.

Sieben Installationen sind an Außenwänden und in der Fenstern angebracht. Darunter Körperabdrücke auf Papier von 25 Potsdamern, die die israelische Tänzerin und Choreografin Yasmeen Godder hergestellt hat und eine Tanzperformance, die die Cottbuser Tänzerin Golde Grunske in einem Fahrstuhl aufführt.

Den Besuchern der „Made in Potsdam“ blieb lediglich der Kunstraum. Denn Museen und Galerien dürfen nach der derzeit geltenden Corona-Verordnung unter Einhaltung der Abstandsregeln öffnen. Dort sind bis zum 28. März Arbeiten der Potsdamer Künstler Jeannette Niebelschütz und Kim Konrad zu sehen.

Jeanette Niebelschütz und Kim Konrad in der Ausstellung „Transit“ im Kunstraum Potsdam. Quelle: Mathias Richter

„Transit“ ist die Ausstellung überschrieben und spielt auf den derzeitigen Zustand des Wartens an. Niebelschütz hat Dachpappe und Steppdecken mit Siebdrucktechnik bearbeitet, Konrads an Picasso angelehnte Ölgemälde verweisen auf Sehnsuchtsorte und thematisieren so einen Zustand jenseits des Transits. Also das, worauf wir alle warten, wenn Corona endlich vorbei ist.

Am späten Nachmittag kam übrigens Entwarnung für die Fabrik. „Sofern alle Vorgaben der Eindämmungsverordnung eingehalten werden, kann das Format stattfinden“, teilte Stadtsprecherin Christine Homann auf Anfrage mit.

Von Mathias Richter