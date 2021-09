Strandbad Babelsberg: Im nächsten Herbst beginnt der große Umbau

Potsdam

In einem Jahr geht es los: Der Umzug des Strandbads Babelsberg hat endlich einen Termin. Das wurde am Dienstagabend bei der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport von Stadtwerkechefin Sophia Eltrop mitgeteilt. Der Zwischenstand zur Zukunft des Stadtbades Babelsberg und dem angrenzenden Ruderverein PSSC wurde als Tagesordnungspunkt nachgereicht.

Auflagen der Denkmalpflege für Funktionsgebäude

So kommt zum Badgrundstück die Fläche für das neue Funktionsgebäude hinzu: 610 Quadratmeter Nutzfläche davon stehen dem Strandbad selbst zur Verfügung, 395 Quadratmeter dem Potsdamer Seesportclub (PSSC). Gerade was die Nutzungsgebäude der beiden Flächen angeht, gelten strenge Regeln und Maßgaben der Denkmalpflege – so dürfen die Gebäude eine gewisse Höhe nicht überschreiten und die Position der Bauflächen wird gemäß der Weltkulturerbe-Belange ermittelt. Den Finanzierungsvorschuss des Projekts, dessen Kosten bei vier Millionen Euro liegen werden, leisten die Stadtwerke. Ein Teil der Kosten wird über Fördermittel getragen – ein Antrag über 1,6 Millionen Euro wurde kürzlich erst bewilligt.

Kosten kommen auf den PSSC zu: Er muss künftig Miete zahlen – der Verein hatte das alte Gebäude mietfrei nutzen dürfen. Die Höhe der Miete wird mit dem PSSC noch verhandelt. Außerdem soll das Projekt über einen Zeitraum von 20 Jahren weiterhin bezuschusst werden.

Liegewiese im Strandbad Babelsberg. Quelle: Varvara Smirnova

Mittlerweile wurden die Abrissarbeiten des ehemaligen Vereinsgebäudes vom PSSC beendet, Planungsleistungen für den Bau sind noch nicht vergeben. Dennoch liegen die Stadtwerke im Zeitplan – Baubeginn ist im September 2022. Das gesamte Projekt soll Ende 2023 beendet werden. Der Bauplan sieht vor, dass der Badebetrieb während des Umbaus aufrechterhalten werden soll.

Bootsanleger und Umkleidekabinen

Unklar war bisher, welchen Nutzungsansprüchen an die Gebäude man gerecht werden muss. Darüber hinaus kann der Ruderclub eine bestehende Bootsanlegestelle nutzen und ihm werden Parkplätze zur Verfügung gestellt. Der genaue Ort der Umkleidekabinen für die Nowawiese steht noch nicht fest, jedoch sollen diese in dem Funktionsgebäude der Badewiese angesiedelt werden. Ein Erhalt der Kabinen war ein Anliegen anderer Sportvereine.

Von Yunus Gündüz