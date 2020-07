Babelsberg

Nach der Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration in Babelsberg müssen sich rund 30 Personen einem Bußgeldverfahren stellen. Wie die Potsdamer Stadtverwaltung bestätigt, wurden der Landeshauptstadt durch die Polizei Anzeigen wegen möglicher Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung übergeben. „Insbesondere geht es dabei um die Nichteinhaltung der geltenden Abstandsregelungen“, so eine Stadtsprecherin.

In der Sache geht es um einen Protest gegen geplante Abrissarbeiten am Strandbad Babelsberg. Ende April hatten sich etwa 60 Personen am von den Stadtwerken betriebenen Strandbad versammelt, weil sie den Beginn der Arbeiten befürchteten – zeitgleich hatte die Stadtverwaltung zu einer Begehung der Fläche eingeladen. Der Protest vor den Toren des Bades war weitgehend friedlich verlaufen, lediglich ein Demonstrant hatte mit einem Fahrradkorb nach der zahlreich angerückten Polizei geworfen. Fotos vom Protest zeigen zudem, dass die Teilnehmer die vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckungen trugen und deutlichen Abstand zueinander einhielten. Trotzdem waren von 32 Personen die Personalien aufgenommen worden – offenbar müssen diese sich nun einem Verfahren stellen.“

Befürchtung neuerlicher Eskalation des Konflikts

Die in der Stadtverordnetenversammlung vertretene Fraktion Die Andere zeigt sich auf ihrer Facebookseite überrascht von diesem Vorgehen und spricht von einer „Kriminalisierung“. „Das ist total lächerlich“, sagt Die Andere-Geschäftsführer Lutz Boede auf Anfrage, „einerseits kann die Polizei eine Maskenpflicht im Nahverkehr nicht durchsetzen und dann sollen Demonstranten unter freiem Himmel gegen die Verordnung verstoßen.“ Die Wählergruppe Die Andere bietet ebenso wie das Bündnis „Stadt für alle“ den betroffenen Demonstranten Hilfe an. Auf seiner Homepage schreibt „Stadt für Alle“: „Damit könnte der Konflikt um das Thema „ Strandbad erneut eskalieren. Wir fordern die Stadt Potsdam dringend auf, den Vorwurf des Verstoßes gegen Eindämmungsverordnung und Infektionsschutzgesetz fallen zu lassen.“ Online stellt das Bündnis ein Widerspruchsschreiben zur Verfügung.

Das Strandbad soll deutlich verkleinert und innerhalb des Babelsberger Parks verlegt werden, es findet ein Grundstückstausch statt. Im Ergebnis soll ein gemeinsamer Neubau für das Bad und den Seesportclub errichtet werden. Lange Abstimmungen zwischen der Stadtverwaltung und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten als Eigner des Grundstücks hatten diesen Kompromiss ergeben. Bis 2023 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Von Saskia Kirf