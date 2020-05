Potsdams Linke fordert größere Liegewiese

Babelsberg

Bei der geplanten Neuordnung des Strandbades Babelsberg dringen die Linken auf eine gravierende Korrektur der Pläne. Nach einem am Montagabend von der Fraktion beschlossenen Änderungsantrag soll der nach aktuellen Plänen sehr verkleinerte Liegebereich deutlich in nördlicher Richtung verlängert werden.

Wie berichtet, sollen die Stadtverordneten einen Grundstückstausch zwischen Stadt und Schlösserstiftung genehmigen, nach dem die Liegeflächen des Bades Richtung Süden zur Humboldtbrücke versetzt werden, damit die Stiftung im Norden Parklandschaft und einen historischen Panoramaweg namens „Drive“ rekonstruieren kann.

Das Freibad verliert bei dem Tausch rund 4000 Quadratmeter Liegefläche. Laut Linken-Antrag soll der Oberbürgermeister „zusätzlich zur vorliegenden Vereinbarung mit der Schlösserstiftung über eine Vergrößerung des Liegebereichs zu verhandeln“. Ziel wäre es nach Angaben des Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg, die bisherige Liegewiese zwischen der Schilfzone und dem historischen Drive weitestgehend zu erhalten.

Eine Ablehnung der aktuellen Vorlage fordert die Grüne Jugend, die am Dienstag in einer Erklärung die „mangelnde Orientierung der Schlösserstiftung und der Verhandlungspartner der Stadt an den Bedürfnissen der Bürger“ kritisiert: „Wir fordern die Stadtverordneten auf, die aktuelle Beschlussvorlage abzulehnen, solange sie nicht in Richtung einer größtmöglichen Nutzerfreundlichkeit angepasst wird.“

Laut Sprecherin Hanna Große Holtrup sollte „geprüft werden, ob es rechtliche und architektonische Möglichkeiten gibt, den Weg ins Strandbad zu integrieren, und das Vereinsgebäude des Seesportclubs als zeitgeschichtliches kulturelles Erbe in das Konzept der Parkgestaltung zu integrieren“.

Es müssten in der Stadt „auch außerhalb des neuen Strandbades Stellen geschaffen werden, an denen Baden, Liegen und Ballspielen explizit erlaubt wird, denn das in Zukunft um 4000 Quadratmeter Liegefläche verkleinerte Strandbad hat in den immer heißer werdenden Sommermonaten nicht ansatzweise genug Aufnahmekapazitäten für Badegäste“.

Die Verlängerung der Liegewiese Richtung Norden ist von Scharfenberg bereits am Wochenende bei einem Vor-Ort-Termin angeregt worden. Der städtische Projektbeauftragte Harald Kümmel hatte dort jedoch abgelehnt: „Das sind keine Flächen der Stadt.“ Der Vertrag sei „ausverhandelt“.

Die „Verwaltungsvereinbarung zur Neuordnung von Grundstücksflächen im Babelsberger Park“, die auch wegen des darin verankerten Badeverbotes für Flächen außerhalb des Strandbades umstritten ist, soll am 27. Mai erneut im Hauptausschuss diskutiert und am 3. Juni von den Stadtverordneten bestätigt werden.

Von Volker Oelschläger