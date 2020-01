Warum diese Babelsbergerin das Strandbad retten will

Babelsberg

Schon als Kind kam sie mit ihren Eltern hierher zum Schwimmen, später planschten ihre eigenen Kinder in der Badestelle am Tiefen See. Für Karin Hufeland-Rose ist das Strandbad Babelsberg ein Ort der besonderen Erinnerungen. Und einer, für den sie kämpfen möchte.

Unter dem Stichwort „Rettet das Strandbad Babelsberg“ startete sie am 19. Januar, eine Online-Petition. Dort fordert sie den „sofortigen Stopp aller Planungen und Vorbereitungen zur Verkleinerung des Strandbads“. Am Samstag hatten bereits über 1000 Menschen unterschrieben – Petitionsziel sind 1600 Stimmen.

Petition soll Stadt zum Umdenken bewegen

„Die Unterschriften sollten den Stadtverordneten eine Hilfestellung sein, diese Frage nochmals unter dem Gesichtspunkt der Wertschätzung der Einwohner Potsdams sowie der Nachhaltigkeit zu diskutieren“, erklärt Karin Hufeland-Rose der MAZ. Es müsse doch klar sein, dass der Park Babelsberg gerade „ganz andere Herausforderungen“ zu bewältigen habe. Damit nimmt die Babelsbergerin Bezug auf das Baumsterben im Park. Die beschädigten Pflanzen würden „im massiven Umfang gefällt“, wie die Babelsbergerin ausführt.

Petentin will „nachhaltigere Lösungen“

Angesichts dieser Tatsache müsse es oberstes Ziel der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) sein, „nachhaltige Lösungen zu finden“. Außerdem kritisiert sie, dass es auch die Stiftung einsehen müsse, wie wenig reizvoll es sei, „auf einem historischen Weg zu wandeln, auf dem keine Bäume mehr Schatten spenden.“

Letzte Woche stellten die Landeshauptstadt und die SPSG ihre Pläne für eine Neugestaltung des Strandbads bis 2023 vor. Diese sehen den Abriss des Bootshauses und der Baracken des Strandbades vor. Dafür soll es ein neu angelegtes Freibadgelände, ein neues Bootshaus und einen rekonstruierten Panoramaweg geben. Büßen müsste dabei das Strandbad, das deutlich kleiner würde.

Die Weitläufigkeit mache das Bad aus

Das will Karin Hufeland-Rose nicht hinnehmen. Gerade die Weitläufigkeit des Bades mache seine Qualität aus. Verschiedenste Menschen würden hier zusammentreffen, erschwingliche Preise zahlen und jeweils ihren Platz haben. Hier die Eltern mit kleinen Kindern, dort die Volleyballspieler, drüben die Kindergruppen: „So kommen hier Menschen zusammen, die sonst seltener aufeinandertreffen“.

Luftbild vom Babelsberger Park mit dem Strandbad Quelle: Lutz Hannemann

Die Weitläufigkeit, so Hufeland-Rose, sende eine Botschaft an die Einwohner der Stadt: „Trotz bedeutungsvoller Geschichte seid auch ihr willkommen“. Diese Botschaft würde sich nun ins Gegenteil umkehren, so die Babelsbergerin.

Touristen oder Einheimische?

Geschichtsinteressierte Touristen hier, nach Erholung suchende Potsdamer Einwohner da: Karin Hufeland-Rose weiß um den Spagat, den die Stadt hier meistern muss. „Hier ein gutes Verhältnis zu schaffen, sollte im Fokus aller Seiten sein, die darauf Einfluss haben“, erklärt sie. Ging es nach ihr, könne die Absage an ein solch „absurdes“ Projekt eine Botschaft sein.

Sie selbst komme fast täglich in den Park, um zu joggen oder einen Spaziergang zu machen. Geschichte und Gegenwart seien in diesem wunderschönen Park „eng miteinander verschlungen“, erzählt sie. Für Karin Hufeland-Rose reichen die vorhandenen Wege vollkommen aus, um den „Hauch des Historischen“ zu erleben. Der von SPSG und Stadt forcierte Panoramaweg würde eine „Verherrlichung des historischen Kolossals“ bedeuten.

Thema treffe den „Nerv der Stadt“

Für sie ist es unverständlich, dass für eine Streckenänderung von wenigen Metern das Strandbad verkleinert und die Bedingungen des Seesportclubs verschlechtert würden. Auch die Ausgabe von Steuergeldern für das Projekt und die jahrelangen Bauarbeiten entbehren für sie „jeglicher Logik und Verantwortungsbewusstsein“.

Nun hofft die Babelsbergerin auf ein Einlenken der Stadt. Die von ihr gestartete Petition sei auch dadurch entstanden, dass sie mit Potsdamern über die Entwicklungen in der Stadt diskutiert habe. Dass innerhalb weniger Tage bereits zahlreiche Menschen unterschrieben haben, freue sie sehr. Aber es zeige auch, dass „dieses Thema den Nerv der Stadt trifft“.

Von Johanna Apel