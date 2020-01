Strandbad Babelsberg wird bis 2023 neu gestaltet

Babelsberg

Das Strandbad Babelsberg soll nach dem Grundstückstausch zwischen Stadt und Schlösserstiftung bis zum Sommer 2023 neu gestaltet werden. Das haben Stiftungsgeneraldirektor Christoph Martin Vogtherr und Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Donnerstag im Rathaus bekannt gegeben.

Ziel der Neuordnung des Parkgeländes, über die Stadt und Stiftung mehrere Jahre verhandelt haben, ist die Rekonstruktion eines „Drive“ genannten Panoramaweges, für den der südliche Teil der Liegewiesen und Flächen auf der Landseite aufgegeben wird.

Mit der Neuordnung werden das Strandbad und das Bootshausgelände dichter an die Humboldtbrücke versetzt. Das in den 1950er Jahren errichtete Bootshaus des Seesportclubs ab März abgerissen werden, so Harald Kümmel als Rathaus-Beauftragter für Sonderprojekte am Mittwochabend im Hauptausschuss.

Dieses Strandbad-Gebäude steht auf dem früheren „Drive“-Panoramaweg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bis 2023 soll auf dem Gelände des heutigen Bootshauses ein Gebäudekomplex errichtet werden, der in Kombination von den Seesportlern und für die Funktionsräume des Strandbades genutzt werden kann. Die architektonische Gestaltung des Baus mit einer geschätzten Investitionssumme von vier Millionen Euro, der sich in die Welterbelandschaft einfügen soll, ist noch offen.

Die ebenfalls aus den 1950er Jahren stammenden Baracken des Strandbades sollen im Sommer 2023 nach Fertigstellung des Neubaus abgerissen werden.

Der Seesportclub kann laut Kümmel für eine Übergangszeit ab März auf eigene Rechnung sechs Container auf der Strandbadseite am Rande der Baustelle für Material und andere Funktionen aufstellen. Die Kutter dürfen übergangsweise im Freien gelagert werden. Der Zugang zur Steganlage sei weiter gewährleistet.

In die Rekonstruktion des Drive, der quer über das Grundstück der heutigen Baracke am Eingang des Strandbades führte, sowie des ergänzenden Wegenetzes und der angrenzenden Parkanlagen wird von der Stiftung laut Vogtherr bis zur Fertigstellung 2024/25 ein sechsstelliger Betrag investiert.

Der südliche Teil der Liegewiese geht zum größten Teil zurück an die Schlösserstiftung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit dem Grundstückstausch überträgt die Stiftung den Stadtwerken als Partnern der Landeshauptstadt insgesamt 7650 Quadratmeter Fläche, die Stadtwerke geben dafür an anderer Stelle etwa 7000 Quadratmeter Fläche an die Stiftung ab. Aktuell lägen Teile des Strandbades „auf Flächen, die uns gar nicht gehören“, sagte Kümmel.

Mit dem Grundstückstausch, der noch vom Stiftungsrat und den Potsdamer Stadtverordneten bestätigt werden muss, besteht für die Schlösserstiftung die Möglichkeit einer umfassenden denkmalpflegerischen Neugestaltung des südlichen Parkabschnitts.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die ab 2023 geplante Rekonstruktion und Umnutzung des sogenannten Havelhauses. Eine Option ist die Umgestaltung des neugotisch überformten Baus mit dem zentral platzierten Torbogen zum neuen Haupteingang für den Park. Finanziert wird der Umbau des Hauses laut Vogtherr in mit einem Millionenbetrag über das Sonderinvestitionsprogramm II des Bundes.

Der Generaldirektor sprach nach der Einigung von einem „guten Tag für den Park Babelsberg“.

Schubert zeigte sich „froh“, dass nach der Einigung zum „Potsdamer Fenster“ mit Wohnungsneubau in Zentrum Ost innerhalb von kaum einem Jahr ein weiterer Kompromiss zwischen Stadt und Stiftung erzielt worden sei: „Wir wollen weiter Weltkulturerbestadt bleiben“, sagte der OB, „und da gehört ein sensibler Umgang mit den Parkanlagen dazu.“

Von Volker Oelschläger