Zwangspause für Strandbad-Grundstückstausch

Babelsberg

Der Zeitverzug für die umstrittene Neugestaltung des Strandbades Babelsberg und des Seesportclubs ist offensichtlich. Denn eigentlich sollte im März mit dem Abriss des aus den 1950er Jahren stammenden Bootshauses begonnen werden, an dessen Stelle bis 2023 ein gemeinsames Funktionsgebäude für den Bäderbetrieb und die Seesportler errichtet werden soll.

Angekündigt hatte Harald Kümmel, der Rathaus-Koordinator für Sonderprojekte, den Abrissbeginn im Januar im Hauptausschuss. Doch einstweilen tut sich nichts.

Anzeige

Lesen Sie auch: Bootshaus wird ab März abgerissen

Weitere MAZ+ Artikel

Der Grund: Die Stadtverordneten haben noch immer nicht den Grundstückstausch zwischen Stadt und Schlösserstiftung bestätigt, nach dem der nördliche Abschnitt des alten Strandbades mit der Rekonstruktion eines Panoramaweges in die Landschaft des Parks Babelsberg integriert, der südliche Teil des Bades und das Bootshausgelände neu geordnet werden sollen.

Das Votum war auf Druck der Linken aufgeschoben worden, um offene Fragen etwa zum Badeverbot im Park und zu den exakten Flächengrößen bei einem Vor-Ort-Termin zu klären.

Der geplante neue Haupteingang zum Strandbad. Quelle: LHP

Anberaumt war diese Veranstaltung für den 14. März, einen Sonnabend. Abgesagt wurde sie kurzfristig, nachdem die Stadt am 13. März nach ersten Fällen von Covid-19-Infektionen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres grundsätzlich untersagt, Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern unter Anzeigepflicht gestellt hatte.

Die Absage der Veranstaltung des Vor-Ort-Termins „unter freiem Himmel und mit überschaubarer Teilnehmerzahl“ sei für ihn „überraschend“ gewesen, sagte Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke), der den Vor-Ort-Termin als erster gefordert hatte: „Man hätte zumindest darüber diskutieren können.“

Darum geht es beim Grundstückstausch Die Schlösserstiftung überträgt beim geplanten Grundstückstausch Teilflächen mit einer Gesamtgröße von rund 7650 Quadratmetern an die Stadt. Die Stadt überträgt an die Stiftung Teilflächen mit einer Gesamtgröße von rund 7000 Quadratmetern. Auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern, die bislang vom Strandbad genutzt wird, soll die historische Gartengestaltung inklusive Panoramaweg „Drive“ wiederhergestellt werden. Strandbad und Seesportclub rücken dafür zusammen.

Die Absage sei „nicht eindeutig“ gewesen, sagt Wieland Niekisch ( CDU), der als Vorsitzender des Bauausschusses gemeinsam mit CDU-Fraktionschef Götz Friederich am 13. März vor Ort war und dort auf Medienvertreter, Mitglieder des Seesportclubs und engagierte Bürger traf.

Giebelseite der Bootshalle auf der Parkseite. Quelle: Volker Oelschläger

„Es entspann sich ein engagierter Dialog“, sagt Niekisch. Fragen gab es unter anderem zum Bauablauf, zur Bootshaus-Übergangslösung mit Containern und zur Baugenehmigung: „Jedoch wurde sehr schnell deutlich, dass die Hauptakteure fehlten und der Termin dringend nachgeholt werden muss.“

Die Nagelprobe kam am 25. März im Hauptausschuss. Der Grundstückstausch stand auf der Tagesordnung. Doch Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) eröffnete die Sitzung mit der Feststellung: „Der von uns zugesagte Spaziergang hat noch nicht stattgefunden und wird in den nächsten Wochen auch nicht so stattfinden können.“ Dann nahm er die Vorlage von der Tagesordnung.

Am Eingang zum Strandbad. Quelle: Volker Oelschläger

Möglich wird der Vor-Ort-Termin – und damit auch ein Beschluss der Stadtverordneten zum Grundstückstausch – nun erst nach einer massiven Lockerung der aktuellen Auflagen der Eindämmungsverordnung, nach Aufhebung des Versammlungsverbotes und der Kontaktsperre.

Droht dem Projekt damit Zeitverzug, möglicherweise sogar der Verlust von Fördermitteln? Wie berichtet, hatte der Haushaltsausschuss des Bundes Anfang März 1,6 Millionen Euro für den Umbau freigegeben.

Lesen Sie auch: Bund fördert das neue Strandbad Babelsberg

Das Strandbad Babelsberg Ende der 1960er Jahre. Quelle: Manfred Häusler

Die Schlösserstiftung ist noch bei der Vorbereitung: „Alle planerischen Maßnahmen für den Abriss des Gebäudes laufen fristgemäß weiter“, sagte Stiftungssprecher Frank Kallensee auf MAZ-Anfrage mit Verweis auf das Bootshaus, mit dessen Abriss der Umbau beginnt: „Die Leistung muss ausgeschrieben, die Angebote geprüft und der Zuschlag erteilt werden. Genau das passiert derzeit. Inwieweit es zu Verzögerungen bei der Umsetzung kommt, ist eingedenk der gegenwärtigen Situation noch nicht abzusehen.“

Auch die Stadt sieht die Zeitpläne noch nicht in Gefahr: „Bisher wird nicht davon ausgegangen, dass der gesamte Umgestaltungsprozess, wie er in den Entwürfen der Verträge steht, verschoben werden müsste“, sagte Rathaussprecher Markus Klier auf MAZ-Anfrage.

Die Bundesförderung wiederum sei noch in einem sehr frühen Stadium: „Richtig ist, dass die Bestätigung der Auswahl des Projektes durch den Haushaltsausschuss des Bundestages für das Förderprogramm ,Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur’ am 27. März per Mail vom Projektträger Jülich eingegangen ist“, so der Rathaussprecher: „Das eigentliche Antragsverfahren wird durch den Projektträger in Kürze begonnen.“

Der Grundstückstausch und der damit verbundene Flächenverlust für das Strandbad sind in der Potsdamer Bürgerschaft umstritten. Eine am 19. Januar gestartete Online-Petition „Rettet das Strandbad Babelsberg“ wurde bislang von gut 2220 Unterzeichnern unterstützt, davon waren rund 1830 aus Potsdam.

Lesen Sie auch

Strandbad wird bis 2023 neu gestaltet

Kundgebung gegen geplante Strandbad-Verkleinerung

Erste Voten für geschrumpftes Strandbad

Kritik der Potsdamer Linken am Badeverbot im Park

Von Volker Oelschläger