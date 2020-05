Potsdam

Die Wasserwacht des Potsdamer Roten Kreuzes mahnt Badegäste zu besonderer Vorsicht. Das Himmelfahrtswochenende lade mit vorsommerlichen Temperaturen zu Ausflügen an unbewachte Badestellen ein, da die Strandbäder noch geschlossen sind.

Unrat im Wasser als Verletzungsgefahr

„Anders als an bewachten Badestellen, an denen unsere Taucher vor Beginn der Badesaison die Strände säubern und täglich vor Ort sind, müssen Badegäste an unbewachten Badestellen wesentlich vorsichtiger sein“, sagt Wasserwacht-Landesleiter Sven Kobelt, „neben den üblichen Gefahren wie flache Stellen im Wasser, die beim Reinspringen zu ernsten Verletzungen führen, können sich Badende schnell an Unrat im Wasser verletzen oder in kältere Strömungen geraten, die zu kältereizbedingten Einatmen unter Wasser führen können.“

Anzeige

Baderegeln beachten

Die DRK-Wasserwacht empfiehlt, sich vor dem Baden mit dem Gewässer vertraut zu machen, um zum Beispiel Gefahrenstellen frühzeitig zu erkennen. Auch die Baderegeln sollte sich jeder noch einmal ins Gedeächtnis rufen.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von MAZonline