Die Straßenbahnhaltestelle am alten Rathaus in Potsdam-Babelsberg ist eine Baustelle. Zumindest das Gleisbett ist aufgerissen. Bis zum 31. August dauern die Sanierungsarbeiten. Busse, die dort halten, erhalten eine Ersatzhaltestelle.

