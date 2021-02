Berliner Vorstadt

Zu einem Unfall mit einer Straßenbahn kam es am Montagmorgen. Gegen 9.20 Uhr fuhr eine Renault-Fahrerin auf der Berliner Straße in Richtung Glienicker Brücke. Sie wollte an der Schiffbauergasse nach links abbiegen. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Die Fahrerin des PKW wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von Rettungskräften vor Ort versorgt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls hatte die Straßenbahn, die mit 20 Fahrgästen besetzt war, eine Ausfallzeit von etwa 1,5 Stunden.

Von MAZonline