Bornstedt

Auf der Kreuzung Am Schragen/Ecke Kiepenheuerallee kam es am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem BMW. Der Pkw fuhr in Richtung Fahrland, die Straßenbahn näherte sich aus Richtung Innenstadt. Durch den Zusammenstoß war die Kreuzung zunächst blockiert, die Straßenbahn hatte eine Ausfallzeit von etwa 40 Minuten. Die Gesamtschadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Von MAZonline