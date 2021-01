Potsdam

Wer am Stern, in Drewitz oder im Kirchsteigfeld wohnt und am kommenden Wochenende mit der Tram fahren wollte, muss umplanen: Von Sonnabendmorgen bis Sonntagnacht fahren die Linien 92 und 96 dort nicht. Der Grund sind Arbeiten an den Fahrleitungen, wie der Verkehrsbetrieb Vip auf seiner Homepage mitteilt.

Für die Linie 92, die an der Kirschallee startet, und die vom Campus Jungfernsee aus fahrende Linie 96 ist demnach jeweils am Bisamkiez Schluss. Ein Ersatzverkehr wird zwischen Waldstraße/ Horstweg und Marie-Juchacz-Straße eingerichtet – dabei werden allerdings einige Haltestellen nicht bedient, andere müssen verlegt werden. Fahrgäste müssen, so der Vip, mit längeren Fahrtzeiten und verpassten Anschlüssen rechnen.

Diese Änderungen müssen Sie beachten:

Waldstr./ Horstweg (Aus- und Einstieg) verlegt zur Ersatzhaltestelle in der Nebenfahrbahn der Heinrich-Mann-Allee,

(Aus- und Einstieg) verlegt zur Ersatzhaltestelle in der Nebenfahrbahn der Heinrich-Mann-Allee, Magnus-Zeller-Platz (Richtung Waldstr./ Horstweg ) verlegt zur Haltestelle der Buslinie 693,

) verlegt zur der Buslinie 693, Magnus-Zeller-Platz (Richtung Marie-Juchasz-Str.) wird nicht bedient,

Bisamkiez (beide Richtungen) wird nicht bedient,

Abzweig Betriebshof ViP (beide Richtungen) wird nicht bedient,

Turmstr. (beide Richtungen) wird nicht bedient,

Johannes-Kepler-Platz (Richtung Marie-Juchacz-Str.) verlegt zur Ankunftshaltestelle der Buslinie 699,

Johannes-Kepler-Platz (Richtung Waldstr./ Horstweg ) verlegt zur Abfahrtshaltestelle der Buslinie 690,

) verlegt zur Abfahrtshaltestelle der Buslinie 690, Max-Born-Str. (beide Richtungen) verlegt zu den Haltestellen der Buslinie N14,

der Buslinie N14, Gaußstr. (beide Richtungen) wird nicht bedient,

Otto-Hahn-Ring (beide Richtungen) wird zusätzlich bedient,

Hans-Albers-Str. (beide Richtungen) verlegt zu den Haltestellen der Buslinie N14,

der Buslinie N14, Robert-Baberske-Str. (beide Richtungen) verlegt zu den Haltestellen der Buslinie N14,

der Buslinie N14, Marie-Juchacz-Str. (Ausstieg) verlegt zur Haltestelle der Buslinie N14,

der Buslinie N14, Marie-Juchacz-Str. (Einstieg) verlegt zur Ersatzhaltestelle in der Ricarda-Huch-Straße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle.

Von MAZonline/krf