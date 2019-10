Strom tanken an der Laterne: Ein Modell für Potsdam?

Potsdam

London hat sie, Berlin hat sie – und in absehbarer Zeit sollten auch in Potsdam die ersten Lade-Laternen in Betrieb gehen. Das zumindest ist der Wunsch des Linken-Stadtverordneten Sascha Krämer. In einem Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung fordert er den Oberbürgermeister auf, „gemeinsam mit den Stadtwerken einen Weg zu finden, wie sich die Potsdamer Straßenlaternen – nach dem Vorbild anderer deutscher Städte – zu Ladesäulen für Elektrofahrzeuge umrüsten lassen“.

Diese Alternative zum Bau neuer Ladesäulen, so Krämer, könne „ein zusätzliches Angebot sein, um den Stromer in Potsdam nachts zu laden.“ Der Vorteil: Die Laternen sparten Platz und fügten sich besser als Ladestationen ins Stadt- und Straßenbild.

1000 Lade-Laternen für Berlin

Tatsächlich macht die Nutzung von Straßenlaternen als Ladesäule für Elektrofahrzeuge in Deutschland zunehmend Schule, in Berlin sollen in dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt „Neue Berliner Luft“ in den kommenden Jahren 1000 Straßenlaternen zur Ladesäule umgerüstet werden. Weitere Pilotprojekte und Vorstöße dieser Art gibt es unter anderem in Heidelberg, Essen, Bochum, München und Leipzig.

Für das Umrüsten der Straßenlaternen gibt es unterschiedliche Modelle. In Leipzig zum Beispiel hängt laut Krämer an den Laternen ein kleiner Kasten, mit dem das Auto verbunden ist. Ein anderes Modell verfolgt das Berliner Unternehmen Ubitricity. „Wir arbeiten mit einem speziellen Kabel, das einen extra Kasten an der Laterne überflüssig macht“, sagt Sprecherin Alexa Thiele auf MAZ-Anfrage. Notwendig ist nur eine Steckdose in der Laterne, „die Abrechnung erfolgt über einen eigenen Stromzähler direkt am Kabel.“ Dabei sei die Umrüstung der Laterne schnell gemacht, so Thiele. „Aufwendig und zeitintensiv ist vielmehr die ganze Arbeit und Vorbereitung drumherum.“

Von heute auf morgen wird also auch die Laternen-Idee die Lücken im Potsdamer Ladenetz für Elektrofahrzeuge nicht schließen. Doch die Idee ist bei den Stadtwerken Potsdam bereits angekommen. „Diese Lade-Laternen sind eine weitere Option, um Potsdam für Mobilität zu elektrifizieren“, sagt Göran Böhm, Leiter Unternehmenskommunikation bei den Stadtwerken. Und sie spielten in Zukunftsszenarien für die Stadt bereits eine Rolle.

****

Lesen Sie auch:

>>>Potsdamer klagt: Zu wenig E-Ladesäulen in der Stadt

>>>14 neue Ladesäulen in Potsdam für Elektroautos

Von Anna Sprockhoff