Sechs Arbeiterfrauen aus Babelsberg sollen für eine spätere Würdigung im öffentlichen Raum in den Straßennamenspool der Landeshauptstadt aufgenommen werden. Das hat das der Potsdamer Kulturausschuss am Donnerstagabend beschlossen.

Janny Armbruster (Grüne) sprach sich vor der Abstimmung dafür aus, auch Frauen aus anderen Stadtteilen bei Straßenneubenennungen verstärkt zu berücksichtigen. Angesichts einer Männerdominanz bei den Namen von Straßen und Plätzen müsse die Stadt in den nächsten Jahren eigentlich ausschließlich Frauennamen verwenden, bis Parität hergestellt ist.

Straßennamen zu zehn Prozent weiblich

SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen bekräftigte: „Der Weg zur Namensparität wäre ein weiter.“ Aktuell seien gerade zehn Prozent aller Straßennamen in Potsdam Frauen gewidmet.

Sie begrüßte zugleich den Ansatz, politisch aktive Frauen zu würdigen. Die Mehrheit der Potsdamer Straßen mit Frauennamen seien derzeit Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen gewidmet: „Politische tauchen kaum auf.“

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke regte an, mit Informationstafeln an den Wohnorten an die Frauen zu erinnern, wenn Straßenbennungen im Kiez nicht möglich sind: Der regionale Bezug sei sehr wichtig.

Recherchen zum Leben von sieben Frauen

Die Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes, das Autonome Frauenzentrum, die Volkssolidarität und die Arbeiterwohlfahrt hatten mit Olga Ba­the, Anna Kamin, Wally Lehnert, Martha Ludwig, Anna Müller, Friedel Springer und Gertrud Henkel die Ehrung von sieben Frauen mit Straßenbenennungen in Babelsberg vorgeschlagen, die nach Recherchen der Geschichtswerkstatt etwa in der SPD, der KPD, in der Arbeiterwohlfahrt und beim Arbeiter-Samariter-Bund tätig waren.

Das Rathaus verwies in einer ersten Stellungnahme allerdings darauf, dass in Babelsberg in absehbarer Zeit keine Neubenennungen von Straßen anstünden und Umbenennungen kompliziert seien.

Alternative fände sich im Kirchsteigfeld

Die Empfehlung: Aufnahme in den Straßennamenspool und Berücksichtigung bei neuen Straßen etwa im Bornstedter Feld oder im Kirchsteigfeld. Zugleich der Hinweis, dass Anna Kamin bereits in den Straßennamenspool aufgenommen sei.

Uwe Klett von der Geschichtswerkstatt Rotes Nowawes sagte: „Wir würden uns freuen, wenn die Namen im alten Stadtgebiet von Babelsberg verortet werden könnten. Wir wollen aber nicht 50 bis 100 Jahre warten“, bis sich dort eine Möglichkeit ergibt.

