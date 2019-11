Tochter von Erika Wolf kritisiert Rathauschef Schubert

Innenstadt

In der Debatte um die Straßennamen im neuen Karree auf dem früheren FH-Areal fordert die BI Mitteschön nun eine Bürgerbeteiligung: „Es ist doch für den juristischen Laien schwer nachvollziehbar, dass für jedes Stück Uferpromenade in entlegener Randlage Potsdams eine Bürgerbeteiligung des ,Beteiligungsmanagements’ der Landeshauptstadt stattfindet, desgleichen Informationsbriefe, Online-Abstimmung und Bürgerversammlungen – aber bei einer Neubenennung des mittelalterlichen Gründungskern der Stadt soll es mit einer Abstimmung des Kulturausschusses getan sein“, heißt es in einem Brief, der den Fraktionen vor der Stadtverordnetensitzung am Mittwoch zugeschickt worden ist.

Am Vorabend des 3.Oktober protestierte Mitteschön gegen die Benennung von Straßen in der Potsdamer Mitte nach verdienten Potsdamerinnen. Mitteschön möchte die historischen Namen in den Straßen, die nach der Errichtung des neuen Karrees neben der Nikolaikirche wieder dem alten Verlauf folgen werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie berichtet, hatte der Kulturausschuss dafür votiert, die Straßen nach verdienten Potsdamer Frauen zu benennen. Die ehemalige Kaiserstraße vom Alten Markt zum heutigen Platz der Einheit soll den Namen der SPD-Stadtverordneten Anna Flügge tragen. Die Schlossstraße soll nach Anna Zielenziger – Leiterin des jüdischen Frauenvereins, die 1943 von den Nazis ermordet wurde – benannt werden und die Schwertfegerstraße nach der CDU-Politikerin Erika Wolf. Doch während die Enkelin von Anna Flügge, Ursula Demitter, den Plänen positiv gegenübersteht, sieht es bei der Tochter von Erika Wolf anders aus. Maria von Pawelsz-Wolf begrüßt die Ehrung ihrer Mutter, möchte dies aber lieber im neuen Quartier in der Speicherstadt oder am Brauhausberg umgesetzt sehen. Im Mitte-Karree gibt sie den alten Namen den Vorzug – ganz im Sinne ihrer Mutter, wie sie kürzlich zur MAZ sagte.

Maria von Pawelsz-Wolf ist die Tochter von Erika Wolf. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ihren Wunsch formulierte sie in einem Brief, der an Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) persönlich adressiert war. Doch anstelle einer Antwort vom Rathauschef kam ein Schreiben, das Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) in Vertretung unterzeichnet hatte. „Es befremdet mich, dass der OB mir nicht persönlich geantwortet hat“, sagte Pawelsz-Wolf am Sonntag zur MAZ.

Ihr Wunsch nach einer Straßenbenennung in der Speicherstadt wurde abschlägig beschieden. Der Vorschlag könne „nicht mehr verfolgt werden, da die Straßenbenennungen der hier neu entstehenden Straßen bereits erfolgt sind“, so Rubelt. „Eine Umbenennung ist auch nicht mehr möglich, da bereits amtliche Hausnummern sowie Bauanträge mit fest zugewiesenen Adressen vergeben wurden.“ Pawelsz-Wolf hält dagegen: „Soweit mir bekannt ist, sind die Bauanträge auf dem Alten Markt auch mit den bekannten Straßennamen Schwertfegerstraße, Kaiserstraße und Schlossstraße gestellt.“ Ihre Kritik: „Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Das darf in einem Rechtsstaat nicht passieren.“

Unverständnis hinsichtlich des Umgangs zeigt die CDU Potsdam West. Vorstand und Mitglieder seien „entsetzt, wie ein Oberbürgermeister, der nur halb so alt ist wie die verdiente Seniorin Frau von Pawelsz-Wolf, ihr bei diesem sensiblen Thema nicht einmal persönlich schreibt oder sie anruft“, sagte der Vorstandsvorsitzende Wieland Niekisch am Sonntag zur MAZ.

Und weiter: „Der Bescheid über einen Beigeordneten und Sachbearbeiter ist ziemlich würdelos, zumal offensichtlich die Aussagen über das Baufeld der nördlichen Speicherstadt so möglicherweise nicht zutreffen", sagte Niekisch, der den Vorsitz im Bauausschuss inne hat.

Aus seiner Sicht problematisch: Anna Flügges SED-Mitgliedschaft ab 1946. „Auch am 17. Juni 1953 oder am 13. August 1961 war sie offenbar SED-Mitglied“. so Niekisch.

Gegenüber vom Landtag soll das neue Quartier auf dem ehemaligen Gelände des FH-Gebäudes entstehen. Quelle: Peter Degener

Die BI Mitteschön springt Pawelsz-Wolf in ihrem Plädoyer bei. Auch sie favorisiert das neue Quartier in der Speicherstadt, sieht hier aber – anders als Rubelt – noch Gestaltungsspielraum: „Hier sind im Bebauungsplan sieben Planstraße bis dato nur mit Nummern gelistet. Dieser zentrale Ort am Havelufer mit einem großen Hotel wäre sicher würdevoller als die jetzt wieder zu errichtenden Stummel historischer Straßen – verdiente Frauen haben Anspruch auf die Benennung ganzer Straßen.“

Von Ildiko Röd