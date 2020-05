Straßenschilder für Blinde: Babelsberg soll Modellprojekt werden

Potsdam

Kleine Metallblöcke mit ertastbaren Straßennamen und mit den Pünktchen der Braille-Blindenschrift: An zehn wichtigen Kreuzungen in Babelsberg soll es ein Modellprojekt geben, dass blinden und sehbehinderten Menschen bei der Orientierung helfen soll. Dafür hat sich der Potsdamer Mobilitätsausschuss auf Antrag von Sascha Krämer (Linke) jüngst ausgesprochen. Das Modellprojekt soll vom Oberlinhaus begleitet werden.

Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) sieht darin „einen wichtigen Schritt“ in der Inklusion. Der Behindertenrat der Landeshauptstadt dagegen hält die Straßenschilder für „absoluten Luxus“, aber nicht für nötig.

An zehn wichtigen Kreuzungspunkten in Babelsberg will Thomas Schenke aus dem Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen die Straßennamensschilder für Blinde anbringen – zunächst für ein Testjahr, sofern sich die Stadtverordneten im Juni ebenfalls dafür aussprechen. „Das Projekt soll von Behindertenvertretern begleitet werden, weil wir nicht allein entscheiden wollen, wo und wie wir die Straßenschilder in Potsdam weiterentwickeln“, sagt Schenke. Die Stadt würde mit dem Oberlinhaus ein Konzept entwickeln, das frühestens im Juli umgesetzt werden soll.

Inklusion in Potsdam

Während ein vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag von Alexander Frehse (Die Partei) darauf zielte alle Kreuzungen in Potsdam auszustatten, sieht Krämer in dem von der Stadtverwaltung vorgestellten Modell „einen guten Kompromiss“. Sein Antrag wurde nach anfänglichen Schwierigkeiten fast einstimmig angenommen. „Hartnäckigkeit macht sich bezahlt. Menschen mit körperlichen Einschränkungen könnten sich so bald freier in der Stadt bewegen und am öffentlichen Leben teilnehmen“, sagt Krämer.

Konkret bedeutet das Modell, dass kleine Metallblöcke mit ertastbaren Straßennamen und mit den Pünktchen der Braille-Blindenschrift an den Pfeilern der Straßennamensschildern angebracht werden. Vorbild dafür ist die Stadt Wedel in Schleswig-Holstein, die das flächendeckend einführen will. Die Orientierungshilfen könnten in der Oberlin-Metallwerkstatt produziert werden, in der auch schon der Prototyp aus Kunststoff für die Kreuzung vor dem Potsdamer Rathaus von Menschen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen hergestellt wurde.

So sehen die Straßenschilder für blinde und sehbehinderte Menschen aus. Quelle: Peter Degener

Weil es sich um Einzelanfertigungen handelt, sind die Herstellungskosten nicht zu unterschätzen. Jeder der Blöcke wird wegen seiner feinen Struktur für Blindenschrift und Buchstaben 30 bis 40 Minuten in der CNC-Fräsmaschine bearbeitet. Jede Minute wird mit einem Euro kalkuliert. Zusammen mit Material und anderen Nebenkosten werden vom Werkstattleiter mindestens 100 Euro für jedes Schild kalkuliert.

Purer Luxus nicht nötig

Dem Behindertenbeirat bereitete das Projekt sorge. Heike Thiel sagt im Ausschuss: „Wir sind uns einig, dass es eine schöne Sache wäre, wenn wir keine anderen Sorgen hätten. Wir haben die große Befürchtung, dass unsere wirklich drängenden Probleme aus Geldgründen zurückgestellt werden.“ Sie wünscht sich lieber Blindenleitstreifen und Hilfen an Bus- und Bahnstationen. Die Straßenschilder seien schön, aber nicht zwingend. Der Beigeordnete Bernd Rubelt konnte ihr aber die Angst nehmen. „Ich glaube nicht, dass irgendwas gegeneinander ausgespielt wird. Für andere Projekte gibt es andere Budgets“, sagte er im Ausschuss.

Anja Laabs (Die Andere) sieht in den Straßenschildern auch eine Symbolwirkung. „Es erhöht die Sensibilisierung der Sehenden, dass es im städtischen Raum auf Gebilde für Nicht-Sehende gibt.“ Dem stimmt auch Heike Thiel zu.

Von Jan Russezki