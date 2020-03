Straßenumfrage: So reagieren die Potsdamer auf die Coronakrise

Potsdam

Seit Wochen breitet sich das Coronavirus, aus China kommend, in Deutschland aus. Auch wenn bislang bei keinem Potsdamer eine Infektion nachgewiesen wurde, gibt es Verdachtsfälle sowie Erkrankungen im Umland.

Im Rathaus versucht eine Krisenstab, den Überblick zu behalten. Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern sollten abgesagt werden – es trifft auch so prominente Veranstaltungen wie das Tulpenfest. Eine Schule ist geschlossen. So manchen Potsdamer veranlasst die Virus-Gefahr sogar zu Vorratskäufen: Nudelregale wurden leergeräumt, Toilettenpapier ist zeitweise Mangelware. In den sozialen Netzwerken ist Corona das am meisten diskutierte Thema.

Desinfektion in Supermarkt in Potsdam-Babelsberg. Quelle: Alexander Engels

Wie ist die Stimmung unter den Potsdamern? Haben Sie Angst oder bleiben sie entspannt? Die MAZ hat sich unter Passanten am Hauptbahnhof und am S-Bahnhof Babelsberg umgehört. Auch unter ihnen ist Corona das bewegende Thema. Die meisten legen Wert auf gründlichere Hygiene, halten aber nichts von sogenannten Hamsterkäufen. Viele Befragte möchten aber nicht ihren Namen nicht nennen.

Corona ist unberechenbar

Kathleen O., 40, arbeitet im Krankenhaus. Zu ihrem Arbeitsalltag gehören gründliche Hygienemaßnahmen dazu: „Da hat man seit eh und je Desinfektionsmittel dabei“, sagt die Mutter, „und ich versuche auch meine Kinder nicht mit Älteren zusammenzubringen.“ Ältere Menschen könnten durch die Kinder gefährdet werden, wenn der Nachwuchs – oftmals unerkannt – selbst Viren in sich trägt und andere ansteckt. Die Potsdamerin bezeichnet sich selbst nicht als panisch, es sei eher eine mittlere Angst: „Man weiß halt nicht, wie berechenbar Corona ist.“

Misstrauen gegenüber der Politik

Jürgen K. lässt sich von der Panik anderer Bürger nicht anstecken. „Angst hab ich nicht so schnell“, sagt der 65-Jährige, „aber was ich bisher von meinen Kindern gehört habe, das klingt nicht gut.“ Jürgen K.s Tochter ist Apothekerin und hat nach seiner Aussage die Ernsthaftigkeit der Lage schnell erkannt. Er ärgert sich über die Politik und die Medien: „Es heißt immer: Wir reden jetzt, wir handeln, aber nichts passiert. Es kann nicht sein, dass meine Tochter klüger ist, als die Politik.“ Zu seinem Geburtstag am vergangenen Wochenende hat er seinen Schwiegervater ausgeladen, weil dieser mit dem Flieger aus dem Ausland anreisen wollte.

Schulschließungen gerechtfertigt

Juliane Worch (35) bringt als medizinische Mitarbeiterin eigenes Hintergrundwissen mit. Sie habe mittlerweile Angst, sagt sie: „Ich arbeite in der Medizin, uns rufen dementsprechend die Informationsquellen zur Vorsicht auf.“ Die junge Frau hält jedoch nichts von Hamsterkäufen und übertriebener Panik: „Man sollte schon etwas zuhause haben, aber Hamsterkäufe sind völlig übertrieben.“ Um sich selbst und ihr Umfeld zu schützen, meide sie Menschenmassen. Deshalb findet sie Schließungen von Kitas und Schulen gerechtfertigt. „Das sind super Vorsichtsmaßnahmen, wenn man überlegt, in was für einem Radius Kinder mit Menschen zu tun haben“, erklärt sie.

Lesen Sie auch:

>>> Coronavirus in Brandenburg: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

>>> MAZ-Umfrage: Wie gehen Sie mit dem Thema Coronavirus um?

>>> Coronavirus in Brandenburg: Diese Artikel sollten Sie gelesen haben

Die Seniorin Waltraut S. sieht die aktuellen Entwicklungen gelassen: „Es macht mir keine Angst, ich finde es übertrieben.“ Ihre Lebensweise hat sie kaum verändert. „Ich bin 88, habe keine Vorerkrankungen, fühle mich wohl, versuche aber mich in Acht zu nehmen in Bezug auf Hygiene und Kontakt mit anderen Menschen.“ Die Rentnerin möchte sich nicht einschränken lassen, sie zum Beispiel geht gern in den Nikolaisaal: „Ich versuche, mein Leben weiter normal zu gestalten.“ Schulschließungen findet Waltraut S. nicht besorgniserregend. „Man kann das doch auch alles digital machen“, sagt sie und lächelt.

Von Mirja Gottschalkson