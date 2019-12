Solarpark in Drewitz eröffnet - Neue Solarthermie-Anlage in Drewitz: So will Potsdam umweltfreundlicher werden

Potsdam hat ambitionierte Ziele für 2050. Dann will die Landeshauptstadt ihre CO2-Emissionen dramatisch reduziert haben. Ein erster Schritt wurde am Mittwoch gemacht – in Drewitz ging eine Solarthermie-Anlage in Betrieb.