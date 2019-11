MAZ-Test: So fährt sich ein Fahrrad ohne Sattel in Potsdam

Potsdam

Was aussieht wie eine Kreuzung aus Fahrrad und Stepper, hat einen Sinn: Beim Streetstepper steht man aufrecht und bewegt sich durch Step-Bewegungen fort. Einen Sattel gibt es nicht, die Pedalen sind durch „ Stephebel“ ausgetauscht. Das Besondere: Sie bewegen sich unabhängig voneinander. Tritt man in den einen, geht der andere – anders als beim klassischen Stepper – nicht automatisch nach oben.

Wer das ausprobieren will, hat in der Landeshauptstadt dazu Gelegenheit: Heiko Schulze bietet Streetstepper-Touren an. Mit bis zu zwölf Teilnehmern tourt er durch Potsdam und Umgebung. Dabei instruiert er und gibt bei Bedarf Stadtführungen. Von April bis Oktober kann man eine solche Tour buchen.

Zwei Modelle zur Auswahl

Los geht es für die Teilnehmenden am Jägertor. Schulze hat zwei Modelle mitgebracht: Das erste Modell hat einen recht hohen Lenker, man steht also automatisch aufrecht. Es entspricht von seiner Funktion einem Stadtrad. Modell Nummer Zwei hingegen ähnelt mit der kürzeren Lenksatange viel mehr dem klassischen Fahrrad –bis auf den fehlenden Sattel. Es kann als Pendant zum klassischen Mountainbike verstanden werden, wie Schulze erklärt.

Die erste Herausforderung ist das Aufsteigen. Ohne Sattel gilt es nun, die Balance zu wahren. Während ein Fuß in den Stephebel tritt, schiebt man zunächst mit dem anderen Fuß an. Es braucht etwas Übung, bis man auch den zweiten Fuß bequem auf den Hebel abstellen kann.

Einmal geschafft, verläuft das „Treten“ recht intuitiv. Auf und ab, langsam geht es vorwärts. Dabei müssen nicht zwangsläufig beide Beine benutzt werden. Es reicht auch – anders als beim Fahrrad – nur mit einem Fuß in den Stephebel zu treten.

Lenkradius ist größer

Die Umkreisung des Nauener Tors eignet sich für Lenkübungen. Anfangs ist dies recht ungewohnt, dadurch dauert der Lenkvorgang etwas länger. Konsequenterweise ist somit auch der Lenkradius größer und man muss den Verkehr dadurch im Auge behalten. Da ist es hilfreich, dass die ersten Versuche im autofreien Bereich stattfinden. Ähnlich wie beim Fahrradfahren hat man aber auch diese Übung nach einigen Versuchen schnell gemeistert.

Sobald Heiko Schulze das Gefühl hat, dass man sicher unterwegs ist, gibt es grünes Licht für die richtige Tour. Auf geht es zum Park Sanssouci. Je nach Modell verfügt der Streetstepper über mehrere Gänge. Die Tretfrequenz bestimmt das Tempo. Es gelten die gleichen Verkehrsvorschriften wie beim Fahrrad.

Balancekraft aus den Armen

Für Anfänger zunächst ungewöhnlich: Durch den fehlenden Sattel muss die Balancekraft aus den Armen kommen, damit der Lenker nicht wackelt. Anfangs ist es somit schwierig, diesen loszulassen. Handzeichen zum Abbiegen werden somit zur Herausforderung. Aber: Mit etwas Übung ist auch das kein Problem mehr.

MAZ-Volontärin Johanna Apel testet den neuen Streetstepper in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die acht Kilometer durch den Park Sanssouci und zurück zum Jägertor sind einfach zu schaffen. Jedoch merkt man nach einer Weile – je nach Fitnessgrad – durchaus die klassischen Effekte des Sporttreibens: Schwitzen und Aus-der-Puste-kommen. Die Bewegung kommt schließlich aus der eigenen Körperkraft.

Schonende Bewegungen

Kurz vor Ende der Tour dann noch eine kleine Herausforderung: Die leichte Steigung vor der Historischen Mühle. Nun gilt es, die Frequenz der Stepbewegeungen zu erhöhen, was durchaus anstrengend sein kann. Danach geht es umso dankbarer in den Abstieg, wo der Streetstepper von selbst gleitet.

Fazit: Ähnlich wie beim Fahrradfahren ist auch das Streetstepper-Fahren nach ersten Startschwierigkeiten kinderleicht. Nach gut acht Kilometern durch Potsdams Gärten ist man zwar durchaus aus der Puste, hat aber Fitness und Gesundheit etwas Gutes getan. Und der Muskelkater am nächsten Tag? Bleibt durch die schonenden Bewegungen äußerst moderat.

Von Johanna Apel