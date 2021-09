Potsdam

Um 11:30 Uhr soll die Solidaritätsdemonstration der Initiative „Patient:innen gegen die kapitalistische Leidkultur“ am Sonntag, den 5. September, beginnen. Die Demonstration startet vor dem Potsdamer Bildungsforum und endet am Hauptbahnhof. Damit möchte sich die Initiative mit den Menschen aus dem Einzelhandel, bei der Bahn und aus Krankenhäusern solidarisieren, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen.

„Mit ihren Kämpfen in den Betrieben wehren sich Menschen, die täglich, häufig unter schlechten und stressigen Bedingungen, wichtige Arbeit für die Erfüllung gesellschaftlicher Grundbedürfnisse leisten, gegen den Versuch, die Folgen der durch die Pandemie ausgelösten Krise auf die Beschäftigten abzuwälzen“, wird Mira Hunsrück in einer Mitteilung zitiert, sie hat die Initiative mitgegründet.

Weiter heißt es: „Sie wollen nicht akzeptieren, dass sie, die unter Einsatz ihrer Gesundheit in den letzten Monaten den Laden am Laufen gehalten haben, nun Lohneinbußen und sich ständig weiter verschlechternde Arbeitsbedingungen hinnehmen sollen.“

Aktuell wird in vielen Bereichen für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft

Die Gewerkschaften fordern gegenwärtig in vielen Bereichen Brandenburgs bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. So legten Ende Juli etwa Angestellte aus dem Einzelhandel ihre Arbeit nieder, um für mehr Lohn zu zu streiken. Auch für die Mitarbeiter des Potsdamer Bergmann-Klinikums forderte die Gewerkschaft Verdi jüngst einen Tarifvertrag. Und noch bis zum kommenden Dienstag, 7. September, streiken die Lokführer. Die Lokführergewerkschaft GDL fordert etwa mehr Gehalt und eine Coronapärmie für die Angestellten der Deutschen Bahn.

Die Initiative kritisiert, dass „Angestellte in der Gesundheitsbranche, im Einzelhandel und in Berufen der kritischen Infrastruktur“ zu Beginn der Corona-Pandemie als „systemrelevant und besonders unterstützenswert“ bezeichnet worden. „Doch weiterhin stehen sie unverändert schlechten Arbeitsbedingungen, unzureichender Altersvorsorge und sinkenden Reallöhnen gegenüber“, heißt es in der Mitteilung.

