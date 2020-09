Potsdam

Vor dem für Dienstag angekündigten Streik im öffentlichen Personennahverkehr haben die Verkehrsbetriebe in Potsdam (ViP) erste Details für einen Notbetrieb bekannt gegeben. Mit Hilfe von Subunternehmen und der Bedienung durch die Berliner Verkehrsgesellschaft ( BVG) sei auf mehreren Linien eine eingeschränkte, teils sogar komplette Bedienung möglich.

Komplett planmäßig verkehren laut ViP die Buslinien 698, 639 und 691. Einzelne Fahrten entfallen bei den Buslinien 603 (Höhenstraße-Hauptbahnhof), 609 (Paaren-Campus Jungfernsee), 612 (Grube-Bornstedt), 692 (Bornim-Klinikum) und 697 (Bornstedt-Berlin Neukladower Allee).

Die Buslinien 118 (Zehlendorf-Stern-Center) und 316 (Wannsee-Glienicker Brücke) verkehren ab 12 Uhr wieder planmäßig, die Linie 638 (Spandau-Campus Jungfernsee) soll ab 12 Uhr zumindest wieder sporadisch bedient werden.

Auch Regiobus wird bestreikt

Wie berichtet, hat die Gewerkschaft Verdi für Dienstag landesweit zu Streiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind auch die ViP.

Auch das Unternehmen Regiobus Potsdam-Mittelmark hat seine Fahrgäste für die Zeit von Dienstag 3 Uhr bis Mittwoch 3 Uhr auf massive Auswirkungen des Streiks eingestimmt, ohne schon Details zu nennen.

Während die Streikaktionen im Brandenburger Nahverkehr für den kompletten Tag angekündigt sind, sollen in Berlin die Busse, Straßenbahnen und Fähren ab 12 Uhr wieder verkehren.

In Potsdam sind Straßenbahn, Busverkehr und die Fähre Kiewitt-Hermannswerder vom Streik betroffen. Die Regional- und S-Bahnen verkehren laut Ankündigung wie gewohnt.

Abfahrtzeiten der Linie 603

Für die Linie Höhenstraße-Platz der Einheit-West ist ab ein Betrieb im 40-Minutenrhythmus ab Höhenstraße beginnend um 9.32 Uhr bis 14.12 Uhr, ab Platz der Einheit beginnend um 9.18 Uhr bis 14.12 Uhr angekündigt.

Ab Höhenstraße fahren danach weitere Busse um 19.52 Uhr, um 20.52 Uhr, um 21.52 Uhr und um 22.32 Uhr. Ab Platz der Einheit-West fahren sie danach um 19.38 Uhr, um 20.19 Uhr, um 21.19 Uhr und um 22.19 Uhr.

Abfahrtzeiten der Linie 609

Die Buslinie 609 fährt am Dienstag erstmals um 4.26 Uhr ab Satzkorn zum Campus Jungfernsee. Ein zweiter Bus wird um 5.17 Uhr Am Upstall eingesetzt, weitere Busse fahren um 5.21 und 6.21 Uhr ab Kartzow.

Der um 7.07 Uhr Am Upstall folgende Bus fährt über Campus Jungfernsee/ Nedlitzer Straße um 7.19 Uhr bis zum Hauptbahnhof durch. Um 6.57 Uhr fährt der erste Bus dieser Linie ab Paaren.

Der erste Bus in Richtung Norden fährt am Campus Jungfernsee am Dienstag um 4.33 Uhr nach Kartzow ab. Um 4.53 Uhr folgt der erste Bus bis Am Upstall. Um 6.35 fährt der Bus zur Schule Marquardt.

Der komplette Streikfahrplan für Potsdam ist auf der Internetseite des ViP veröffentlicht.

Von Volker Oelschläger