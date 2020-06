Potsdam-West

Es geht einfach nicht weiter auf der Sanierungsbaustelle des Bürgerbahnhofs. Deshalb prüft das Rathaus zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren eine Rückabwicklung des Kaufvertrages mit der Laggner-Gruppe. Das hat die Bauverwaltung am Montag auf Anfrage von Wieland Niekisch ( CDU) mitgeteilt.

Die „Angelegenheit“ sei einem Rechtsanwalt übergeben worden „mit der Fragestellung, unter welchen Bedingungen und Risiken die Stadt vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen könnte“.

Diese Tafel erinnert an Gastronomie. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Gruppe des Edelgastronomen Josef Laggner, die in Potsdam das Krongut Bornstedt, den Augustiner in der Mittelstraße 18 und das Restaurant in der Kongsnaes-Matrosenstation am Jungfernsee betreibt, hatte die Ruine des 1869 errichteten Bürgerbahnhofs am südwestlichen Ausgang des Schlossparks Sanssouci 2010 von der Stadt erworben.

Mit dem Verkauf wurde bekannt gegeben, dass die Laggner-Gruppe das Gebäude innerhalb von drei Jahren sanieren und dort einen Biergarten eröffnen wolle. Werde die Frist nicht gehalten, könne das Grundstück an die Stadt zurückfallen.

Auf Anfrage von Niekisch präzisierte das Rathaus jetzt: „Ursprünglich hätte der Investor nach einer Sanierung vertragsgemäß 2014 fertig sein sollen.“

Der Bürgerbahnhof bietet ein Bild der Verwahrlosung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Juni 2017 hatte Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) erstmals bekannt gegeben, dass die Stadt beim Investor eine Vertragsstrafe einziehen werde und durch das Rechtsamt den Rücktritt vom Kaufvertrag prüfen lasse. Vor den Stadtverordneten nannte Exner es damals in ungewöhnlicher Deutlichkeit eine „sehr ärgerliche Angelegenheit, dass es da nicht weitergeht“.

2012 war am Bürgerbahnhof erstmals Bier ausgeschenkt worden, 2013 war die Baustelle zum Tag des offenen Denkmals fürs Publikum geöffnet. Dass der Bau danach für Jahre ruhte, war unter anderem mit der komplizierten Bausubstanz und mit Vandalismusschäden begründet worden.

Der Bauherr selbst, so das Rathaus weiter, habe bei der Sanierung „gegen Auflagen verstoßen“. So sei das sogenannte Exzellenzzimmer, das „restauriert werden sollte“ und für das von der Denkmalpflege Fördermittel bereit gestellt worden seien, „unerlaubt zu einem kleinen Imbiss/Ausschank“ umgebaut worden.

Werbung für den „Augustiner“, eine andere Gastwirtschaft der Laggner-Gruppe in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine Rückbauverfügung sei „zugunsten einer befristeten Genehmigung von zwei Jahren für diese Nutzung verworfen“ worden. In dieser Zeit sollte ein neuer Bauantrag vorgelegt werden, „der den Rückbau beinhaltet“.

Die erste Baugenehmigung war bereits 2017 ausgelaufen. Anschließend sei antragsgemäß eine neue Baugenehmigung erteilt worden, auf die laut Bauverwaltung ein Rechtsanspruch bestand. Aufgrund von Verzögerungen seien mittlerweile „mehrfach Vertragsstrafen fällig“ geworden, die von der Stadt „eingefordert und vom Investor auch bezahlt“ worden seien.

Die Stadt , so versichert die Bauverwaltung, werde „auch künftig alle vertraglichen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Vertragspartner zur Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen anzuhalten“.

Bei der Laggner-Gruppe war für die MAZ am Montag trotz frühzeitig gestellter Anfrage weder eine Stellungnahme noch eine Auskunft zu den Perspektiven der Baustelle zu bekommen.

