Die Neugestaltung der Potsdamer Schullandschaft erhitzt seit Monaten die Gemüter – und der Streit geht in eine weitere Runde. Am Dienstagnachmittag wird die Verwaltung Optionen für die Zukunft des Oberstufenzentrums 1, der Fontane-Oberschule, der Gesamtschule am Schloss und eines geplanten Gymnasiums vorstellen. Das Schicksal der Einrichtungen ist eng miteinander verwoben.

Wie ist der aktuelle Stand?

Im Juni haben die Stadtverordneten mit breiter Mehrheit eine neue Leitplanung für Potsdams Schulen und Kitas beschlossen. Der Knackpunkt ist eine geplante Schulrochade: Die bereits bestehende Schule am Schloss braucht dringend eigene, geeignete Räumlichkeiten. Sie soll nicht den ursprünglich geplanten Standort an der Pappelallee erhalten – dort soll stattdessen ein neues Gymnasium gegründet werden. Die Schule am Schloss soll aus ihrer Containeranlage in die Gebäude der Garde-Ulanen-Kaserne ziehen, die bislang vom Oberstufenzentrum 1 genutzt werden. Das OSZ wiederum steht nach bisherigem Stand vor der Aufteilung auf die beiden anderen Potsdamer OSZ und die Fontane-Oberschule.

Was daran ist problematisch?

Das Oberstufenzentrum wehrt sich ebenso wie die Fontane-Oberschule nach Kräften gegen die Neuaufteilung. Das OSZ wird dabei auf breiter Front von Handwerk, Industrie und Lehrerverband unterstützt. Für die Oberschule wäre eine Aufnahme von OSZ-Bildungsgängen nach eigenen Angaben nicht zu stemmen, Eltern hatten sich zuletzt mit ihren Bedenken an die MAZ gewandt: „Die Schule hat dafür keine Kapazitäten, und wurde sogar gesagt, dass es sein kann, dass Schüler keinen Förderunterricht mehr erhalten.“ Zugleich sind die Gegebenheiten für die Gesamtschule am Schloss in der Garde-Ulanen-Kaserne nicht optimal.

Was hat die Verwaltung vor?

Potsdams Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) hat sich bereits vor der Sitzung des Bildungsausschusses an die Stadtfraktionen gewandt und die Optionen vorgestellt – das Schreiben liegt der MAZ vor. Demnach soll die Verlagerung von Bildungsgängen an die Fontane-Oberschule abgesagt werden. Zwar sei man im Bildungsdezernat weiter von der rechnerischen Möglichkeit dieser Lösung überzeugt, heißt es aus Verwaltungskreisen. Doch gegen den erklärten Willen der Schulen müsse man davon abrücken. Stattdessen stellt Noosha Aubel als Ergebnis eines Prüfauftrags andere Lösungen vor.

Entweder könnte das OSZ nun doch entgegen der Beschlusslage aus Potsdam nach Brandenburg an der Havel und Teltow verlagert werden. Knapp die Hälfte der Schüler lebt im Potsdamer Umland, viele könnten so teils kürzere Wege zurücklegen. Allerdings hatten die Fraktionen stets betont, die berufliche Bildung in der Stadt stärken zu wollen – das würde konterkariert, wenn die handwerklich-technischen Ausbildungen nicht mehr in Potsdam unterrichtet werden.

Optional besteht dem Vernehmen nach bereits ein Angebot an die Stadt, Räume für das OSZ oder das neue Gymnasium zu mieten. Die fachspezifischen Raumanforderungen der berufsbildenden Oberstufenzentrums zu erfüllen, bleibt in diesem Modell ein Fallstrick, aber für den Platzbedarf des Gymnasiums könnte es eine Lösung sein.

Die dritte Alternative wurde zuletzt Anfang November von der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt, nun aber von der Beigeordneten noch einmal mit reichlich Nachdruck ins Spiel gebracht: Die Schule am Schloss zieht nach Krampnitz und bekommt als Ausgleich für den bisher so ungeliebten Standort weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt. Ein weiterer Köder: Mittelfristig soll Platz für eine andere innenstadtnahe Gesamtschule gesucht werden. Das Oberstufenzentrum bleibt in diesem Modell, wo es ist, und das Gymnasium kann wie geplant einige hundert Meter weiter an der Pappelallee entstehen. Übergangsweise könnte das OSZ dem Gymnasium – neben dem eigenen Schulbetrieb – Platz bieten, später auch anderen Standorten der Erwachsenenbildung. Zuletzt hatten CDU und FDP diesen Vorschlag, der ursprünglich auch schon die Idee der Verwaltung gewesen war, eingebracht.

Wie geht es jetzt weiter?

Noosha Aubel wird die verschiedenen Wege im Bildungsausschuss vorstellen, dort wird diskutiert. Eine komplett neue Beschlussfassung wäre möglich, erscheint aber angesichts der klaren Ablehnung des CDU-FDP-Vorschlags derzeit zumindest in Bezug auf Verbleib des OSZ unwahrscheinlich.

Politik und Verwaltung haben Zeitdruck, denn wenn die bisherige Planung Bestand hat, muss spätestens 2027 Platz für die rund 1000 Schüler des OSZ 1 geschaffen werden – wo auch immer, eventuell sogar in einem mit bis zu 30 Millionen Euro veranschlagten Neubau, für den aber wiederum zunächst ein Platz gefunden werden müsste. Frühestens 2030 wäre der Neubau fertig. Parallel drängt die Sanierung des OSZ 3 im Schuljahr 2025/26 – und auch an dieser Stelle müssen Strukturen vorgehalten werden.

Von Saskia Kirf