Potsdam

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich in einer Potsdamer Straßenbahn eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ereignet. Kurz vor Mitternacht gerieten die beiden Gruppen in einer Tram auf Höhe der Haltestelle Campus Fachhochschule aneinander.

Zwei Personen sind geflüchtet

Bei der Auseinandersetzung wurden drei Personen verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Eintreffen der Polizei waren zwei weitere Personen, die am Streit beteiligt waren, bereits nicht mehr vor Ort. Sie sind der Polizei nach aktuellem Stand noch nicht namentlich bekannt. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam, konnten die beiden Flüchtigen noch nicht aufgefunden werden.

Hintergründe des Streits noch unklar

Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Aufgrund der kriminaltechnischen Arbeiten vor Ort kommt es in der Kiepenheuerallee zwischen Georg-Herman-Allee und Nedlitzer Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit weiter an.

