Genossen-Schelte für OB Schubert zum Rechenzentrum

Innenstadt

Taktische Schlappe für Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) in der Debatte um einen Erhalt des Rechenzentrums bei der Neugestaltung des Areals mit dem Grundstück der früheren Garnisonkirche und dem Rechenzentrum:

Unmittelbar vor der entscheidenden Abstimmung im Hauptausschuss am Mittwochabend kassierte er die Vorlage, die von ihm Anfang März als Beschlussvorschlag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde. Ersatzweise präsentierte er eine sogenannte Tischvorlage, die in wenigen, aber entscheidenden Punkten geändert war.

In der ursprünglichen Textfassung war ein „weitestgehender oder vollständiger Erhalt des Rechenzentrums“ als eine von vier „Grundlagen für die zukünftige Gestaltung“ des Quartiers festgeschrieben worden. In der Tischvorlage war zunächst einmal nicht mehr von „Grundlagen“ die Rede, sondern von einer „Berücksichtigung“ und „Aussagen“ dazu.

Der „weitestgehende oder vollständige Erhalt des Rechenzentrums“ aber taucht in der überarbeiteten Fassung nicht mehr als separates Entwicklungsziel auf. Statt dessen wird der „vollständige Erhalt“ nun unter den Vorbehalt einer Zustimmung durch die Stiftung Garnisonkirche gestellt, der mit dem Baufeld des früheren Kirchenschiffs ein Teil des Grundstücks gehört.

Im Hauptausschuss wurden die Änderungen am Mittwochabend mit Überraschung aufgenommen. CDU-Fraktionschef Götz Friederich fragte nach den Gründen für diesen „Sinneswandel über Nacht“ und kritisierte zugleich, dass der Erhalt des Rechenzentrums auch mit der Neufassung „zementiert“ werde.

Schubert begründete die redaktionelle Ergänzung als „Klarstellung“ an „entscheidender Stelle“, betonte aber, dass sich die Eigentumsrechte der Garnisonkirchenstiftung sowieso als „roter Faden“ durch die Gesamtvorlage zögen.

Schubert räumte ein, dass die Garnisonkirchenstiftung in einem Schreiben an die Stadtverordneten ihre Eigentümerrechte reklamiert, den Brief nach einem klärenden Gespräch aber wieder „zurück gezogen“ habe. „Manchmal“ sei es „gut, wenn man es wieder zurück zieht“, sagte er.

In dem der MAZ vorliegenden Schreiben wirft die Stiftung dem Oberbürgermeister vor, mit der ursprünglich gewählten Formulierung „bevormundend“ in ihre „Eigentumsrechte und Nutzungsinteressen“ einzugreifen. Das sei „keine Basis für einen Dialog auf Augenhöhe“. Sie bezog sich dabei auf die ursprüngliche Textfassung, von der sie aus den Medien erfahren habe.

Nach MAZ-Informationen erfolgten sowohl die Absendung, als auch der Rückzug des per Mail geschickten Schreibens im zeitlichen Zusammenhang mit dem Hauptausschuss äußerst kurzfristig. Demnach ging die Mail am Mittwoch knapp vier Stunden vor der Sitzung um 13.17 Uhr im Rathaus ein. Um 15.44 Uhr folgte eine Rundmail, dass die Stiftung ihren Brief zurück gezogen habe.

Tatsächlich ist der Oberbürgermeister nach MAZ-Informationen schon zwei Tage früher von den eigenen Genossen auf das Problem der Eigentumsfrage hingewiesen worden. In einer Fraktionssitzung am Montag soll Schubert mit seiner Passage zum Rechenzentrum nach Darstellung von Teilnehmern, die sich dazu nicht öffentlich äußern wollten, auf „massive Kritik“ gestoßen sein. SPD-Unterbezirkschef Daniel Kolesnyk bestätigte das auf MAZ-Anfrage.

Auf Nachfragen von CDU-Fraktionschef Friederich zum „Abstimmungsverhalten der SPD-Kameraden“ hingegen betonten Kolesnyk und SPD-Fraktionschef Daniel Keller im Hauptausschuss die Einheit: Man habe am Montag „keine Beschlussvorlage abgestimmt“, so Kolesnyk, „sondern die Stoßrichtung“.

Die wird in Schuberts Vorlage, wie berichtet, mit einem Vier-Phasen-Konzept fixiert: Abstimmung des Verfahrens mit Nutzern und Eigentümern bis Juni 2020; inhaltliches Konzept bis Januar 2021; gestalterisches Konzept bis Sommer 2022; baurechtliche Voraussetzungen bis zum Frühjahr 2023.

Grünen-Fraktionschefin Janny Armbruster begrüßte den Plan für ein „definitiv offenes Verfahren“: Es gebe keine Vorfestlegung, es werde aber „gesagt, welche Punkte uns wichtig sind“. Zustimmung kam ebenso von den Linken und den Anderen.

Mehr zur Debatte ums Rechenzentrum

>>> Live-Ticker zur Garnisonkirchen-Anhörung

>>> Grüne votieren für Erhalt des Rechenzentrums

>>> Auch Potsdams SPD diskutiert den Erhalt des DDR-Baus

>>> SPD: Keine Kehrtwende zum Rechenzentrum

Friederich und FDP-Fraktionschef Björn Teuteberg hingegen kritisierten die Vorfestlegung auf einen Erhalt des Rechenzentrums, ohne dass ein Wiederaufbau des Kirchenschiffs in ähnlicher Weise berücksichtigt sei.

Teuteberg forderte, das Rechenzentrum „ersatzlos zu streichen“. Friederich sagte, wenn das Rechenzentrum „die linke Grenze ist“, warum nicht einen weiteren Punkt, „der das Kirchenschiff mit einschließt?“

Die Tischvorlage des Oberbürgermeisters wurde von einer rot-grünen Mehrheit gegen die Stimmen von CDU, FDP und AfD beschlossen. Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung.

Von Volker Oelschläger