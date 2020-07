Neu Fahrland

Einen erbitterten Streit um eine Sanierungsbaustelle liefern sich Bauherren und Verwaltung auf der Nedlitz-Insel in Neu Fahrland. Vor gut vier Jahren hatten die Journalistin Claudia Kensy und der Architekt Carlos Zwick mit der Rekonstruktion des als Ausflugsgaststätte legendären Parkrestaurants Nedlitz am Jungfernsee begonnen.

Ein Tanzsaal als zentrales Streitobjekt

Doch seit zwei Jahren ruht der Bau, klafft im Hinterhof an der Stelle des einstigen Tanzsaals ein gewaltiges Loch aus Beton. Nun droht ein Streit vor dem Verwaltungsgericht. Die zentrale Frage: Dürfen sie den für die Sanierung in seine Einzelteile zerlegten Fachwerkbau wieder an Ort und Stelle zusammensetzen oder dürfen sie es nicht?

Das Fachwerk des Parkrestaurants wurde für die Sanierung demontiert und wieder zusammengesetzt. Quelle: Varvara Smirnova

Die Vorgeschichte: 2014 hatten Kensy und Zwick das Wassergrundstück erworben. Ihre Pläne: Ins Parterre des sanierten Restaurants an der Bundesstraße 2 soll ein Café, ins Obergeschoss ein kleines Hotel. Der Verbindungsbau zum Saal soll zum Atelier ausgebaut werden. In den Saal selbst soll ein gehobenes Restaurant. In dem Keller darunter wollen sie einen Musikclub etablieren.

Die für den Tanzsaal geplante Sanierungstechnik der Demontage und der Rekonstruktion mit überholten oder durch Neuanfertigung ersetzten Teilen haben sie bereits bei dem um 1850 errichteten denkmalgeschützten Fachwerkhaus des Parkrestaurants an der Straße angewendet.

Die Einzelteile sind säuberlich eingelagert

Die Einzelteile des 22 Meter langen, zwölf Meter breiten und 7,20 Meter hohen Tanzsaals mit seiner seltenen, frei tragenden Deckenkonstruktion sind in einem Schuppen auf dem Gelände gestapelt. Die neue Kellerwanne war bereits mit Beton gegossen. Dann kam das Veto der Behörden.

Das Problem: Der Keller ist vergrößert. Laut Zwick war das vorab besprochen und sollte per Nachtrag genehmigt werden. Das größere Problem: Die Verwaltung monierte in ihrer Mitteilung zur „Baueinstellung“ vom 10. Juli 2018, dass der ehemalige Tanzsaal „entgegen der Baugenehmigung ... vollständig abgetragen wurde“.

Eingelagerte Einzelteile des demontierten Tanzsaals. Quelle: Varvara Smirnova

Seitdem wird verhandelt. Ein letztes Gespräch von Bauherren und Verwaltung in größerer Runde gab es Ende Januar, wie der zuständige Fachbereichsleiter für Bauaufsicht und Denkmalpflege, Lars Schmäh, am Mittwoch auf MAZ-Anfrage bestätigte.

Anfang Mai ging bei Kensy und Zwick die Ablehnung ihres Antrags auf eine Nachtragsgenehmigung ein. Zentrale Aussage: Das Saalgebäude wurde „komplett abgerissen“. Die eingereichte Planung „suggeriert jedoch, dass der Tanzsaal noch existent ist. Dem ist nicht so“. Eine „Wiederrichtung“ sei deshalb als „Neubau zu werten“. Ein Neubau aber passe nicht in die Umgebung.

Handelt es sich um einen Neubau?

Schmäh bekräftigte am Mittwoch: Mit dem Abriss sei der Bestandsschutz für die ehemaligen Gebäude aufgehoben worden: „Ein Neubau ist dort nicht genehmigungsfähig.“ Aber handelt es sich überhaupt um einen Neubau?

Historische Aufnahme des Parkrestaurants. Quelle: Varvara Smirnova (Repro)

Zwick beruft sich auf eine Vereinbarung mit der Stadt, wonach er den Saal ebenso wie das Parkrestaurant demontieren und anschließend denkmalgerecht wieder aufbauen sollte. Fachbereichsleiter Schmäh weiß nichts davon. Er kenne dazu auch keine Unterlagen, sagt er.

Ein Hinweis auf eine solche Vereinbarung findet sich im Archiv der MAZ. Am 20. Dezember 2018 hatte die Rathaus-Pressestelle nach Rücksprache mit der Denkmalschutzbehörde mitgeteilt: „Ähnlich wie beim ehemaligen Parkrestaurant wurde auch beim Tanzsaal alles planvoll abgetragen und erhaltens- bzw. wiederverwendungsfähiges Baumaterial gesichert und gesäubert. So ist auch ein Wiederaufbau des Saalgebäudes zu erwarten.“

Der historische Gewölbekeller soll zum Musikclub ausgebaut werden. Quelle: Varvara Smirnova

Massive Kritik an den Behörden kommt vom langjährigen Potsdamer Stadtkonservator Andreas Kalesse: „Das Parkrestaurantensemble ist das letzte seiner Art in Potsdam nach der Vernichtung des Bürgerhofs in Klein Glienicke“, sagte er zur MAZ. Und mit Blick auf den Tanzsaal: „Alle wichtigen Teile sind vorhanden. Ein Teil davon muss unbedingt wieder an seinen ursprünglichen Standort, weil sonst der gesamte Denkmalwert des Ensembles verloren geht.“

Zwick : „Jetzt müssen wir klagen“

Am Dienstag haben Kensy und Zwick mit einem neuen Rechtsbeistand Widerspruch gegen den Baustopp eingelegt. „Wir hatten auf eine gütliche Einigung gehofft“, sagt Zwick: „Jetzt müssen wir klagen.“

Kalesses Plädoyer: „Bei einem vernünftigen Gespräch mit allen Beteiligten kann eine Lösung herbeigeführt werden. Andernfalls müssen Gerichte sprechen. Dabei gehen letztlich alle Beteiligten beschädigt heraus. Will das die Landeshauptstadt wirklich?“

Von Volker Oelschläger